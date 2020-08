Street Fighter V lance sa propre ligne de montres

L’une des franchises les plus appréciées du genre pelas est Combattant de rue et maintenant les fans auront l’opportunité d’emporter leur passion partout avec cette série de montres inspirées des personnages de ce titre.

Via sa chaîne YouTube officielle, la prestigieuse marque Seiko et Capcom ont annoncé leur alliance pour lancer ces produits. Cette série comportera un total de con six modèles de montres Seiko 5 Sport inspiré par Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Blanka et Zangief.

Nous vous laissons la vidéo de présentation afin que vous puissiez voir laquelle est votre préférée.

Ce sera une édition limitée et seulement 9999 pièces seront vendues partout dans le monde. Le coût de chaque montre sera de 51700 yens (environ 108000 pesos mexicains) et les préventes commenceront à partir du 26 septembre sur le site officiel de Seiko.

Street Fighter V poursuit sa route

Ces montres ne sont pas toutes nouvelles à venir Combattant de rue. Il y a quelques jours, il a été annoncé que Dan, Rose, Gold, Akira Kazama, personnage de Écoles rivales, et un combattant mystérieux sera intégré à la cinquième tranche de la série dans le cadre de la saison 5 du jeu.

Que pensez-vous de ces nouvelles montres inspirées des personnages de Combattant de rue v?

Avec des informations de 4gamer.

