Stream Me Up: Livestream de charité de Sarazar & Rewinside sur le 3ème Avent

En plus des diffusions en direct caritatives bien connues telles que Butin pour le monde et Tir ami charge Sarazar et Rewinside le 3 de l’Avent pour la première édition du nouveau format de streaming Écoutez-moi un. L’événement se concentre sur les défis qui doivent être contestés par les différents participants. Les punitions correspondantes attendent des défis infructueux. Ils promettent « des jeux amusants, des punitions désagréables et de douces tentations ».

L’objectif de Écoutez-moi consiste à collecter des dons pour les organisations Aktion Deutschland Hilft et Cosmic Companions. Tous les revenus collectés pendant la diffusion en direct seront partagés à parts égales entre les deux organisations humanitaires.

Le 13 décembre 2020 à partir de 19 h, il y aura un spectacle de charité de Noël sympa de notre part en direct du @bootshaus_club donner. Il y a des gars drôles, comme le bon @rewinside ou @GewitterImKopfy et beaucoup plus. Obtient super et diffusé sur Twitch. Plus d’informations suivront bientôt – Sarazar (@Sarazarlp) 29 novembre 2020

Ce sont les organisations d’aide

Compagnons cosmiques soutient des associations à but non lucratif et des projets de cœur dans le monde entier. Il s’agit de l’organisation de premiers secours fondée par des artistes numériques dans le but d’exploiter les avantages de l’ère numérique pour apporter un soutien efficace et ciblé à des projets d’aide soigneusement sélectionnés et contrôlés personnellement.

À Aktion Deutschland Hilft c’est une alliance de 23 organisations humanitaires allemandes. Ensemble, nous aidons les personnes qui ont tout perdu lors de catastrophes majeures.

Quand a lieu Stream Me Up?

La première édition du nouveau format de streaming aura lieu le dimanche 13 décembre 2020 (3e Avent) à partir de 19 h.

Quand: 13 décembre 2020, à partir de 19 h

© Aerochrone

Où puis-je regarder Stream Me Up?

Le premier numéro est diffusé depuis le hangar à bateaux de Cologne et est diffusé en direct sur les chaînes Twitch et YouTube de Rewinside, Sarazar, Gewitter im Kopf et Trymacs.

Invités à Stream Me Up

Quels invités seront à Stream Me Up? Outre les deux initiateurs Valentin «Sarazar» Rahmel et Sebastian «Rewinside» Meyer ainsi que Jan Zimmermann et Tim Lehmann de la chaîne YouTube Gewitter im Kopf, les téléspectateurs peuvent également s’attendre à d’autres invités tels que Joyce Ilg, Papaplatte et Pietro Lombardi.

Engueuler

Chefstrobel

Orage dans la tête

Joyce Ilg

Karuzo1g

Assiette en carton

Pietro Lombardi

Reeze

Rewinside

Rumathra

Sarazar

Gaufre tempête

Trymacs

