Stratovision était l’idée folle qui voulait transformer les avions en antennes de télévision

La Seconde Guerre mondiale était enfin terminée et la montée de la télévision semblait imparable. Il y avait cependant un problème: il n’y avait pas de moyen simple de diffuser le signal de télévision à toute la population des États-Unis.

C’est alors que Charles E. Nobles, un jeune ingénieur de Westinghouse, a mis au point un système incroyable: un système qui plusieurs avions survoleront certaines régions avec des antennes spéciales monté sur eux pour diffuser tous ces signaux de télévision à la population. Cela a été baptisé avec un nom inévitable pour l’époque: Stratovision.

Une idée folle qui a parfaitement fonctionné

Westinghouse a rapidement mis en mouvement l’idée de Nobles – qui avait alors 27 ans. Il a créé une équipe avec plusieurs ingénieurs pour organiser la mise en scène, et ils ont indiqué que 14 avions suffiraient à couvrir 51% de la superficie des États-Unis et 78% de la population. Cela avait l’air bien.

L’idée, initialement proposée en 1944, progresse rapidement. En septembre 1946, ce groupe d’ingénieurs avait déjà préparé une conception réalisable. Dans chaque avion volerait à une altitude de 30000 pieds et distribuer les signaux provenant des stations au sol.

Le 23 juin 1948, le premier test de ce service étonnant a été effectué. La société Glenn L. Martin en vedette un B-29 Superfortress —Un bombardier utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale – qui avait été modifié pour inclure une cabine pressurisée.

L’avion en orbite au-dessus de Pittsburgh et réédité la convention républicaine qui était diffusé sur WMAR-TV à Baltimore entre 21 et 22 heures HAE.

Image: Steve Dichter

Pour ce faire, le bombardier a été couplé un mât de près de trois mètres dans son stabilisateur vertical avec lequel il a reçu les programmes. Ce signal a été envoyé de l’antenne au cockpit, et de là à l’antenne émettrice qui pendait à trente pieds – presque ironiquement – du compartiment qui avait été conçu à l’origine pour les bombes larguées par cet avion. Maintenant, il lançait des ondes télévisées.

Câbles 1, avion 0

Westinghouse a invité la presse à l’une de ses installations de réception à Zanesville, Ohio, juste au bord de l’une des zones de réception. Il a ainsi démontré qu’il pouvait atteindre les petites villes et les maisons rurales, et ce premier test a été un succès retentissant.

L’idée semblait prête à partir, mais Il a fait face à deux problèmes. Le premier, le coût. Chacun des 14 avions qui devaient être en vol devait avoir une pièce de rechange en cas de problème. Le fait de faire voler 28 avions 24 heures sur 24, 365 jours par an n’était pas bon marché et le coût horaire devrait être d’environ 150 000 € ajusté en fonction de l’inflation.

La seconde, l’apparition de la vraie solution, qui n’était autre que la installation du premier grand câble coaxial AT&T a «largué» à travers (principalement sous terre) tout le Midwest américain en 1949.

A cela s’ajoutait le fait qu’ils apparaissaient de plus en plus de chaînes de télévision, ce qui rendait moins utile pour un signal de New York d’être vu à San Francisco alors que San Francisco avait déjà sa propre station de télévision.

Stratovision n’a jamais démontré sa viabilité commerciale même si la solution technologique était valable, et le projet a été abandonné en 1950.

Stratovision est mort comme un projet, mais pas comme une idée

Ce n’était cependant pas la fin de l’histoire. En 1961, une ONG a appelé le Midwest Program on Airborne Television Instruction a brièvement lancé le service Stratovision de l’Université de Perdue.

Une série de diffusion de programmes éducatifs pendant quatre jours qui, selon les estimations, pourraient être suivis par cinq millions d’étudiants dans 13 000 écoles et universités, mais là encore la viabilité économique était évidente.

L’idée est revenue pour être appliqué comme méthode de propagande dans la guerre du Vietnam, dans le bombardement de l’OTAN de 1999 sur la République fédérale de Yougoslavie pendant la guerre du Kosovo, et aussi dans la guerre en Irak.

L’idée originale de Nobles et de l’équipe de Westinghouse est certainement surprenante, et cela avait peut-être à voir avec cette proposition qui en 1945 publié par l’écrivain de science-fiction Arhur C. Clarke, qui proposait la mise en place d’un réseau mondial de communication basé sur trois satellites situés sur des orbites différentes.

Cette idée lui a valu un prix en 1963, mais elle a également eu un impact sur la mise en service du premier système de télévision par satellite qui a commencé à fonctionner en 1962.

Nous examinons maintenant une application réelle beaucoup plus ambitieuse: le projet SpaceX avec Starlink, qui Internet haut débit par satellite, est essentiellement une autre itération de l’idée que le projet Stratovision avait initialement proposée et celle de la proposition de Clarke. Fascinant.