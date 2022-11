Stranger Things VR : nouveau jeu de réalité virtuelle où vous pouvez être Vecna

la série de Netflix »choses étranges » aura un nouveau jeu vidéo de réalité virtuelle qui permettra aux joueurs de devenir voisine, l’un des méchants les plus terrifiants de toute son histoire. Le compte Twitter officiel de l’émission a révélé une courte bande-annonce pour »Choses étranges VR », dont la première aura lieu à l’hiver 2023.

Dans la vidéo partagée, vous pouvez voir des images du jeu mettant en vedette différents personnages et lieux du jeu, vus du point de vue de Vecna, rencontrant Eleven et explorant le monde tordu à l’envers. Pour le moment, on ne sait pas si « Stranger Things VR » fait partie du canon officiel de la série.

Le personnage de Vecna ​​est apparu pour la première fois dans la saison 4 de »Stranger Things », avec les créateurs de la série, Matt et Ross Duffer avec l’intention d’introduire un antagoniste plus axé sur l’horreur psychologique. Les frères se sont inspirés de personnages emblématiques comme Freddy Krueger et le clown It, mais ont adapté leurs aspects au monde de »Stranger Things ».

« Vous essayez de l’analyser, mais à un certain moment, nous avons arrêté de parler autant des références pour essayer de raconter l’histoire parce que je ne pense pas que cela ferait l’affaire de faire un collage de références. Ça ne marchera jamais », a déclaré Ross Duffer.

Bien que Vecna ​​​​semble avoir été battu lors du final de la quatrième saison de »Stranger Things », l’acteur Jamie Campbell Bower a confirmé que le méchant reviendrait dans la saison 5 de la série en quête de vengeance. « C’est comme si vous appuyiez vraiment sur les boutons maintenant, ce truc classique de Jason Voorhees du vendredi 13, vous avez fait une énorme erreur », a déclaré l’acteur chargé de jouer Vecna.

Plus récemment, Bower a exprimé son intérêt à voir Vecna ​​affronter Will Byers (Noé Schnapp) dans la cinquième et dernière saison de »Stranger Things ». La star a fait allusion à l’histoire précédente de Will avec le monde à l’envers et a abordé des théories en ligne qui indiquent un lien possible entre lui et Vecna ​​​​remontant à la première saison.

Les quatre saisons de « Stranger Things » sont disponibles dans le catalogue Netflix. La saison 5 n’a pas encore de date de sortie.