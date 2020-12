Stranger Things saison 5: date de sortie, spoilers, distribution et actualités

Les créateurs de Stranger Things, Matt et Ross Duffer, ont maintenant confirmé que la saison 4 ne serait pas la fin de l’émission Netflix.

Choses étranges fans, nous avons des nouvelles très intéressantes. Après spéculation que Choses étranges 4 serait la dernière saison de la série bien-aimée Netflix, les créateurs de l’émission, les frères Duffer, ont maintenant confirmé que ce n’est pas le cas. Si le spectacle se renouvelle, Choses étranges 5 sera en route.

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Ross Duffer a déclaré: « La saison quatre ne sera pas la fin. Nous savons quelle est la fin, et nous savons quand. [The pandemic] nous a donné le temps de regarder vers l’avenir, de déterminer ce qui est le mieux pour le spectacle. Commencer à le remplir nous a donné une meilleure idée du temps dont nous avons besoin pour raconter cette histoire. «

Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle de Netflix, les chances sont bonnes car c’est l’une des émissions les plus populaires de la plate-forme.

Mais quand sera-t-il publié? Que va-t-il se passer? Et qui sera dans le casting? Regarde, nous savons que c’est un long chemin mais voici tout ce que nous savons Choses étranges saison 5 jusqu’à présent …

Y aura-t-il un Choses étranges 5?

Eh bien, tout dépend de si Netflix décide ou non de renouveler la série après la sortie de la saison 4. Compte tenu de la popularité de la série, il est probable que cela se produise.

Comme mentionné précédemment, il semble que les frères Duffer soient convaincus de pouvoir offrir une autre saison emblématique de la série, ce qui est un bon signe.

David Harbour et Noah Schnapp ont également mentionné la possibilité d’une cinquième saison dans diverses interviews, Noah disant à l’animatrice britannique Lorraine: « Je ne peux pas imaginer que ce soit la dernière. J’ai l’impression que nous saurions si c’était la dernière. »

Quand est-ce que Choses étranges 5 être libéré?

Eh bien, tout dépend de la sortie de la saison 4. En raison de la pandémie de coronavirus, la production de la quatrième saison a été suspendue. En conséquence, la date de sortie – qui était auparavant censée être janvier 2021 – devra désormais être repoussée plus loin dans l’année.

Nous aurons une meilleure idée une fois la date de sortie de la saison 4 confirmée.

Volonté Choses étranges 5 être la dernière saison?

Il n’est actuellement pas clair si la saison 5 sera la dernière saison, mais ce qui est clair, c’est que les Duffers ne veulent pas continuer le spectacle pour le plaisir. Ils ont une fin en tête et ils savent quand cette fin aura lieu.

Nous devrons simplement attendre la confirmation de celui-ci.

