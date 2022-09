Stranger Things pendant un moment : voici comment la série Netflix va continuer selon son réalisateur

in

Netflix

Il est déjà confirmé que choses étranges aura une cinquième saison, mais ce ne sera pas tout puisque le réalisateur a confirmé un univers de la série.

©NetflixMike dans Stranger Things

La quatrième saison de choses étrangesCe fut un succès complet dans le monde entier. La série est revenue à Netflix avec cette édition qui a immédiatement captivé le public. Une fois de plus mettant en vedette Millie Bobby Brown, la bande a trouvé la formule pour attraper les téléspectateurs. En effet, il comprenait encore plus de drame, de mystère, d’action, d’adrénaline et, bien sûr, beaucoup de science-fiction avec l’arrivée d’un méchant qui a tout changé.

Alors c’est si vite choses étranges C’est devenu un phénomène mondial, tant de fans attendent déjà l’arrivée de la cinquième saison. La nouvelle édition est déjà en plein processus de production. Cependant, il convient de noter que, pour le moment, les acteurs ne tournent pas puisque les scénaristes viennent de commencer à travailler sur le scénario. Par conséquent, il est toujours nécessaire de connaître au moins un iota de ce qui est à venir.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, il a déjà été confirmé que la cinquième saison de choses étranges ce sera le dernier. Et, même si cela n’a pas plu à ses fans, c’est super compréhensible compte tenu de l’évolution de l’histoire. Cependant, pour rassurer le public, les réalisateurs de l’intrigue viennent de confirmer que l’univers de choses étranges a encore un long chemin à parcourir.

C’est parce que Shawn Levy, son directeur, a confirmé que La série originale de Netflix deviendra un univers cinématographique. D’autre part, il a lui-même déclaré que grâce au temps qu’il a passé avec Kevin Feige, le président de Marvel, il a appris tout ce qu’il doit savoir sur l’expansion d’un univers. C’est-à-dire qu’il n’y a plus de discussion : choses étranges ne se terminera pas dans la saison 5.

En tout cas, au-delà de la confirmation de cette information, ce qui a le plus excité les fans, c’est que fait allusion au retour d’Eddie Munson. La mort du personnage, joué par Joseph Quinn, a suscité une telle indignation que beaucoup s’attendent à ce qu’il revienne. C’est pourquoi Levy a déclaré écouter les demandes des fans, mais n’a pas fourni plus d’informations.

