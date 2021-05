Stranger Things nous laisse un nouvel aperçu de sa quatrième saison

Ce sera le dernier, et c’est pourquoi celui que nous attendons le plus. Netflix nous permet de voir le teaser de la saison 4 de Stranger Things.

Cela fait plus d’un an que nous avons vu la dernière de la grande série Netflix. Mais enfin, la voici. le Teaser de la saison 4 de Stranger Things a finalement atterri sur Internet. Mais cela nous a laissé plus de questions que de réponses.

Netflix a voulu nous montrer une minute de cette quatrième et dernière saison de l’une des séries qui a le plus sonné sur la plateforme de streaming. Et la vérité est que nous voyons peu. Simplement une image dans laquelle plusieurs enfants «jouent» avec différentes pièces à cet endroit où Eleven (Eleven) était enfermé dans son enfance. Leur «père» semble les avoir surveillés. Il y en a plus comme Eleven, alors?

Le texte dans la description de la vidéo sur la chaîne YouTube Netflix ne passe pas inaperçu non plus: 002/004 ou la référence à l’heure de l’horloge, 3.00 Quelques chiffres qui peuvent indiquer quelque chose sur ce qui s’en vient, mais cela nous semble plus comme une combinaison Euromillion qu’autre chose.

Malheureusement pour nous tous qui attendons l’issue de ces folles aventures, il n’y a aucune trace d’une date de sortie. Pas même une station. Nous savons seulement que, comme presque tout dans la vie, le tournage a été retardé en raison du COVID et que toute la chaîne de production a dû être reportée. Mais il semble que cela soit déjà arrivé et que bientôt nous aurons plus de nouvelles de la première attendue de la quatrième saison.

Pour le moment, nous pouvons continuer à rêver de ce qui pourrait arriver et du rôle que Robert Englund (Freddy Krueger) jouera dans les événements qu’ils nous expliqueront. Et surtout, comment diable vont-ils tout fermer sans faire péter la planète et tout le monde va le prendre pour acquis. Oups … j’espère ne pas l’avoir gâché …