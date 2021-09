Stranger Things : Netflix a annoncé la date de sortie sur TUDUM

Netflix a commencé sa célébration, TUDUM, dans le style. Avec un clip associant différentes stars et les montrant à la recherche du grand son, il a ouvert cet événement en ayant Des choses étranges en tant que protagoniste. Millie Bobby Brown a commencé une enquête en rejoignant le Professeur de La Casa de Papel, puis le panel entier de la série est apparu.

Afin d’avoir le panneau Des choses étranges devait présenter un aperçu, ce que Noah Schnapp avait promis il y a quelques jours et confirmer également la date de sortie. À partir de l’ancien décor de fiction, les artistes ont présenté La Casa Creel comme un premier aperçu des nouveaux chapitres déjà tournés.

D’autre part, cet événement était aussi la raison d’annoncer la date de sortie tant attendue par les fans. Bien qu’ils n’aient pas donné de jour spécial, puisque TUDUM ils ont annoncé que Des choses étranges 4 ne sortira qu’en 2022 lorsque le travail de post-production sera complètement terminé.

Après une pause due au COVID, les acteurs et les réalisateurs ont travaillé en un temps record pour réaliser l’une des saisons les plus ambitieuses de la série qui fait partie du classement des plus vues de l’histoire de Netflix. Ce premier teaser montrait plus d’adrénaline, d’émotion et, sans aucun doute, confirmait ce qui était tant promis : les nouveaux chapitres arriveront avec tout.

TUDUM est un événement mondial que la plateforme a lancé afin de remercier les téléspectateurs du monde entier qui en ont fait le géant du streaming. Il comportera plus d’aperçus, de clips exclusifs et de dates de sortie annoncées.