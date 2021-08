Stranger Things a changé le point de vue de David Harbour sur la famille

Parfois, jouer certains types de personnages pendant une période prolongée amène les acteurs derrière eux à adopter dans la vraie vie des postures qu’ils n’auraient jamais imaginées possibles. C’est du moins ce qui s’est passé dans le cas de David Harbour, connu pour son interprétation de Jim Hooper dans « Stranger Things ».

Ce serait cet arc narratif dans son personnage qui a influencé David Harbour dans la vraie vie, l’amenant à repenser son refus d’avoir des enfants. L’acteur a partagé quelques mots à ce sujet sur le podcast « That Scene with Dan Patrick », assurant que sa relation avec les filles de sa fiancée, la chanteuse Lily Allen, a même changé.

« Je suis une sorte de rat de New York. J’aimais ma liberté, mon indépendance et c’est vraiment cette partie qui m’a fait changer de perspective. Le programme m’a ouvert le cœur de différentes manières et l’une d’entre elles a été que j’ai commencé à réaliser à quel point mon existence est mince sans famille », a déclaré Harbour.

David Harbour a également partagé quelques mots sur la façon dont le développement de son personnage a changé sa relation de travail avec sa co-star, Millie Bobby Brown, pour qui il a noté ressentir une réelle inquiétude, en raison de sa rencontre avant qu’ils ne deviennent tous les deux célèbres avec leurs personnages. « J’ai toujours ressenti cette profonde affection paternelle pour elle. J’ai un vrai sentiment de protection envers elle », a-t-il commenté.

Alors que la troisième saison de « Stranger Things » se déroule, le personnage de Harbour est devenu une figure paternelle complète pour Eleven, c’est pourquoi les fans de la série attendent avec impatience les retrouvailles entre les deux après l’emprisonnement de See Hooper dans un camp russe dans le premier teaser de la production. .