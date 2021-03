Stranger Things 4: les photos du tournage promettent une saison sombre

‘Choses étranges’ C’est peut-être la série la plus attendue des fans du service de streaming Netflix, depuis le dernier vu de l’histoire est arrivé en juillet 2019 et en fait le tournage est en cours pour sa quatrième saison, qui a été affectée par la pandémie de coronavirus, comme d’autres productions tout au long de l’année écoulée. Pendant, nous pouvons profiter de quelques photos du plateau d’enregistrement.

Le programme créé par les frères Cancre Il est devenu un phénomène télévisuel lors de son lancement officiel sur la plateforme en 2016 et ses jeunes protagonistes ont attiré l’attention des téléspectateurs. Le quatrième opus a été arrêté pendant longtemps par Covid-19 et peu à peu ils terminent les scènes pour commencer par la post-production.

Bien que les détails sur ce qui s’en vient n’aient pas été révélés, nous avons des déclarations de certaines de leurs personnalités les plus aimées, comme celles de Finn Wolfhard (Mike) et Gaten matarazzo (Dustin), qui était d’accord dans leurs paroles en décrivant que la saison 4 sera la plus effrayante et la plus sombre jamais vue. Les photos du plateau d’enregistrement fournies par SplashActualités suivez les paroles des acteurs. Vérifie-les!

Les images montrent la ville de Hawkins, Indiana, dans les années 80, moment où le spectacle a lieu, mais beaucoup plus terrifiant et un emplacement qui semble pris par le « Mind Flayer », donnant un look similaire à celui du À l’envers, un élément capital dans le récit de la série depuis la saison 1, qui a commencé avec la disparition de Will Byers.

Au début de 2021, ils ont divulgué que la date de la première officielle de la quatrième saison serait le 21 août, mais avec tous les retards et problèmes de production, ils suggèrent que cette nouvelle non confirmée par Netflix était une simple rumeur et rien de plus. Jusqu’au moment il n’y a pas de date programmée.