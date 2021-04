Stockage PS5: augmentez et optimisez le stockage SSD

Grâce au dernier matériel, Sony appartient PS5 avec le Xbox Series X de Microsoft aux consoles les plus puissantes actuellement sur le marché. En plus d’un rapide Processeur à huit cœurs ainsi qu’un Carte graphique RDNA-2 surtout le rapide Disque SSD M.2 NVMe véritable sensation de nouvelle génération en réduisant considérablement les temps de chargement.

Mais avec tout le sentiment de nouvelle génération, l’espace de stockage de la PlayStation 5 est rempli au sommet à un moment donné. Si vous souhaitez ensuite installer de nouveaux jeux sur le SSD interne, il faut d’abord créer de l’espace pour le meilleur ou pour le pire en laissant la place à d’autres jeux. Avec la PS5, ce point peut être atteint assez rapidement.

Dans les lignes suivantes, nous vous expliquerons comment utiliser efficacement l’espace de la console Sony et l’étendre facilement avec des disques durs USB externes.

De combien d’espace de stockage dispose la PS5?

La PS5 est livrée en standard avec un Disque dur SSD Avec 825 gigaoctets de mémoire. Après avoir déduit le système d’exploitation, il ne vous reste plus que la mémoire interne 667,2 Go pour enregistrer des jeux et d’autres médias tels que des vidéos et des images. En résumé, le système d’exploitation a besoin d’environ 20% de la capacité de stockage. Heureusement, il existe plusieurs façons d’éviter l’espace restreint sur le disque dur et de se préparer de manière optimale pour les très gros jeux à l’avenir.

L’essentiel est que vous disposez d’un total de 667,2 gigaoctets d’espace de stockage gratuit sur la PS5. © 45secondes.fr

Fondamentalement, Sony vous donne le choix d’étendre le stockage SSD interne de la PS5. Il existe deux options, dont une seule est officiellement prise en charge à ce jour.

Augmentez l’espace de stockage PS5 avec un SSD interne (pas encore possible)

Si vous ne disposez pas de suffisamment d’espace de stockage sur la PS5, vous avez la possibilité d’utiliser un Interface M.2 avec prise en charge PCIe 4.0 pour intégrer un SSD rapide. Pour le moment, on ne sait toujours pas quels SSD recevront un certificat de Sony. Cette fonctionnalité est actuellement désactivée par Sony. Selon Bloomberg, cette fonctionnalité est activée par un im Été 2021 mise à jour publiée.

Augmentez l’espace de stockage PS5 avec un disque dur USB externe

Vous pouvez étendre l’espace de stockage de la PS5 en utilisant un Disque dur USB se connecte. Dans ce cas, cependant, vous ne pouvez l’utiliser que, de la même manière que la Xbox Series X. jeux PS4 rétrocompatibles jouer. Les titres spécialement optimisés pour la PS5 doivent toujours être installés directement sur le SSD rapide.

Les jeux PS4 / PS5 peuvent être facilement déplacés vers le stockage étendu. © 45secondes.fr

Le 14 avril, Sony a publié la grande mise à jour d’avril pour la PlayStation 5. Cela apporte également des fonctionnalités sociales et co options de stockage avancées avec lui-même. Cela signifie que les jeux PS5 peuvent désormais également être stockés sur le disque dur USB externe. À partir de là, les jeux peuvent être copiés de manière transparente dans la mémoire interne de la console. Dans l’ensemble, ce processus est plus rapide que de télécharger à nouveau les pistes ou de les copier à partir d’un disque. En résumé, vous disposez des options suivantes avec un disque dur USB externe:

Les jeux PS4 peuvent être poussés sur le disque dur USB pour libérer plus d’espace sur le SSD interne. De là, vous pouvez jouer aux jeux normalement sans aucune restriction.

Les jeux PS5 peuvent également être stockés sur le disque dur USB. Cependant, avec la restriction qu’ils ne peuvent pas être joués dessus. Avant de faire cela, les titres PS5 doivent être chargés sur le SSD interne.

Les jeux peuvent être déplacés vers le SSD interne à partir de la mémoire étendue. © 45secondes.fr

Noter: Il existe une option sur la PS5 pour télécharger ou installer automatiquement des jeux PS4 sur le stockage étendu. Cela économise votre mémoire interne et, en fonction de la taille du disque dur, vous permet de créer une grande collection de jeux auxquels vous pouvez accéder à tout moment.

Aller à Paramètres > Stockage > Stockage étendu .

> > . Activé Installez des jeux PS4 dans un stockage USB étendu.

Cette option peut vous faire gagner beaucoup d’espace. © 45secondes.fr

Comment formater une clé USB en tant que stockage USB étendu?

Important: Si vous formatez un lecteur USB, toutes les données stockées sur le lecteur seront effacées. Les données supprimées de cette manière ne peuvent pas être récupérées. Soyez donc prudent et assurez-vous de ne pas supprimer les données importantes.

Les clés USB que vous avez déjà utilisées comme stockage USB étendu sur une console PS4 n’ont pas besoin d’être reformatées.

Si c’est la première fois que vous utilisez un lecteur USB avec une console PS5, formatez le lecteur en tant que stockage USB étendu en procédant comme suit:

Connectez la clé USB au port USB à l’arrière de votre PS5. Aller à Paramètres > Stockage. Choisit Avancée Clé USB > Formater en tant que stockage USB étendu en dehors.

Si plusieurs lecteurs USB sont connectés, vous pouvez modifier le lecteur USB à formater en cliquant sur Sélectionnez une autre clé USB choisit.

N’éteint pas ou ne déconnecte pas la clé USB pendant le formatage. Cela pourrait entraîner une perte de données ou endommager la console PS5 ou la clé USB.

Comment déplacer des jeux entre le stockage USB étendu et le stockage de la console PS5?

Va à Bibliothèque de jeux et choisissez le jeu que vous souhaitez déplacer. Appuyez sur le bouton OPTIONS et sélectionnez Passer au stockage USB étendu, Déplacer vers le stockage de la console (Jeux PS4) ou Copie (Jeux PS5).

Pour jouer à des jeux PS5 dans la mémoire USB étendue, il faut aller dans la ludothèque et copier le jeu dans la mémoire de la console via le menu «Options». Copier des jeux est plus rapide que de les télécharger à nouveau. C’est également plus rapide que de réinstaller des jeux à partir d’un disque si le jeu a des modules complémentaires ou a été mis à jour sur le périphérique de stockage USB étendu.

Nous utilisons le Seagate Game Drive PS4 avec 4 To. Nous avons maintenant suffisamment d’espace de stockage pour la PS5. © Seagate

Quel disque dur USB est recommandé pour la PS5?

Fondamentalement, vous pouvez utiliser n’importe quel modèle disponible dans le commerce. Dans tous les cas, nous vous recommandons d’utiliser un disque dur USB (ou une clé USB) doté d’un connexion USB 3.0 rapide dispose. Cela vous permet de déplacer très rapidement les données.

Votre futur disque dur PS5 devrait avoir les exigences suivantes:

USB SuperSpeed ​​avec 5 Gbit / s ou plus.

Un minimum de 250 Go, un maximum de 8 To d’espace de stockage.

Il n’y a aucune garantie que tous les appareils fonctionneront avec la console PS5.

Vous ne pouvez pas connecter le lecteur via un concentrateur USB.

Deux lecteurs de stockage USB étendus ou plus ne peuvent pas être utilisés en même temps. Vous pouvez connecter plusieurs clés USB à la console, mais vous ne pouvez en utiliser qu’une à la fois.

Noter: Lorsque vous utilisez un disque dur USB comme stockage étendu, vous pouvez également connecter un support USB pour prendre des captures d’écran et des vidéos. Cependant, les vidéos et les captures d’écran ne peuvent pas être stockées sur le disque dur étendu.

Nous utilisons le Sony certifié Seagate Gamedrive pour PlayStation 4 dans la version 4 téraoctets. Le disque dur SATA avec AHCI (Advanced Host Controller Interface) en construction 2,5 pouces est en mis en place en quelques minutes et fait son travail de manière silencieuse, fiable et surtout très rapide grâce à la connexion USB 3.0. Notre éditeur Ulrich Wimmeroth a plus d’informations sur le Seagate Game Drive résumé dans cet article.

Un conseil à la fin: Utilise les ports USB de type A à l’arrière de la Playstation 5, ça fait référence à Ports USB ultra-rapides Avec Vitesse de transmission de 10 Gbit / s. La prise USB-A à l’avant n’est pas compatible avec les périphériques de stockage USB.

Déconnectez le lecteur en toute sécurité

Avant de débrancher votre disque dur étendu de la PS5, vous devez absolument le déconnecter à l’avance et vérifier que le voyant de contrôle de l’alimentation sur la console est complètement éteint, sinon une perte de données ennuyeuse peut se produire.

Aller à Paramètres > Stockage. Choisit Stockage USB étendu > Retirer en toute sécurité de la PS5 en dehors. Déconnecte le lecteur de stockage USB étendu de la console PS5.

Combien de jeux puis-je télécharger sur la PS5?

Bien sûr, nous ne pouvons pas vous donner une réponse exacte à cette question à ce stade, car ce nombre dépend de la taille du jeu. Avec une moyenne de grands jeux d’environ 50 gigaoctets pouvez-vous jusqu’à 13 jeux charger sur le SSD interne de la PS5. Certains jeux comme par exemple Call of Duty: Black Ops Cold était ou Marvel’s Spider-Man: Miles Morales mais nécessitent parfois plus de 100 Go d’espace de stockage.

Utilisez efficacement l’espace de stockage sur la PS5

En plus d’un nouveau disque dur, il existe bien sûr d’autres options pour optimiser l’espace de stockage de la PS5.

fixer les priorités

C’est une astuce assez simple, mais l’une des plus logiques. Réfléchissez bien au jeu auquel vous voulez vraiment jouer en temps opportun. Il est rare de jouer plusieurs gros titres à la fois. Alors, au début, choisissez judicieusement le jeu auquel vous voulez réellement jouer sur votre PlayStation 5.

Soyez prudent lors du téléchargement

La plupart des jeux précédents peuvent être joués sur PlayStation 4 et PS5 et seront stockés dans votre bibliothèque après l’achat. Cependant, le jeu multiplateforme peut aussi avoir ses pièges, en particulier lorsqu’il s’agit d’économiser de la mémoire. Si un jeu est disponible pour les deux consoles, vous pouvez rapidement accéder à l’option Tout télécharger cliquez et faites exploser la PS5 avec deux versions du même jeu. Dans tous les cas, vous devez vous assurer de toujours télécharger la version nouvelle génération.

Désactiver les mises à jour automatiques

Si votre jeu fonctionne raisonnablement bien et n’est pas en proie à des bugs et des plantages sans fin, vous pourrez peut-être vous passer de mises à jour pendant un certain temps. Surtout avec des jeux auxquels vous ne jouez pas activement de toute façon. Pour éviter que cela ne se produise automatiquement, vous pouvez désactiver la fonction dans les paramètres système et empêcher votre SSD d’être chargé avec des mises à jour lorsque vous avez une connexion en ligne.

Comment désactiver les téléchargements de mises à jour automatiques sur la PlayStation 5. © Sony

Désactiver les clips de trophées

Le fait que sur la PlayStation 5 au moment glorieux d’un trophée remporté, non seulement des captures d’écran sont prises, mais également des clips entiers sont enregistrés est fondamentalement une fonctionnalité intéressante. Cependant, la fonction prend également de la place dans votre dossier multimédia, après tout, une vidéo haute résolution est toujours enregistrée. Heureusement, vous pouvez désactiver les clips de trophées.

Vous pouvez utiliser les clips de trophées automatiques désactiver égalementpour économiser de l’espace. © Sony

Gardez un œil sur votre médiathèque

Dans tous les cas, il vaut la peine de garder un œil sur le dossier qui contient tous vos clips et trésors photo. Après tout, certains jolis jeux conduisent à un spam de capture d’écran étendu que le bouton de partage brille juste. Il est possible que chaque instantané ne vaille pas la peine d’être conservé, alors triez régulièrement votre dossier multimédia ou copiez simplement les données sur un périphérique de stockage externe.