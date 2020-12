Stockage et distribution des vaccins Dippin ‘Dots: comment la société de crème glacée pourrait jouer un rôle clé

Dippin ‘Dots: le héros dont nous avions besoin, mais certainement PAS vu venir.

Ce n’est un secret pour personne que les États-Unis ont récemment approuvé deux vaccins distincts pour une utilisation d’urgence dans la bataille en cours et (apparemment sans fin) contre le nouveau coronavirus.

Alors que les travailleurs de première ligne, les médecins, les infirmières, les personnes âgées et certains politiciens ont été les premiers à recevoir le vaccin, il reste la question de savoir comment il sera stocké et largement distribué dans le reste du pays au cours de l’année prochaine.

Et maintenant, une entreprise chargée de présenter au monde de minuscules boules de glace futuristes et lyophilisées – également connues sous le nom de Dippin ‘Dots – pourrait être un acteur clé du plan de distribution du vaccin COVID-19.

Deux vaccins ont été approuvés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis.

Jusqu’à présent, deux vaccins contre le coronavirus ont été approuvés pour une utilisation aux États-Unis: Moderna et Pfizer.

Bien que ce soit une excellente nouvelle, les scientifiques et le personnel médical rencontrent un problème potentiel de stockage des vaccins – même si les vaccins sont livrés aux établissements médicaux, les établissements peuvent ne pas disposer de l’équipement adéquat pour les stocker.

Comment les vaccins contre le coronavirus sont-ils livrés et stockés?

Les deux vaccins sont livrés aux établissements médicaux congelés: le vaccin Moderna doit être conservé à des températures comprises entre -25 et -15 degrés Celsius (-13 et 5 degrés Fahrenheit), et le vaccin Pfizer peut être conservé à trois températures différentes.

Pfizer peut être stocké à des «températures ultra-basses», dans les expéditeurs thermiques Pfizer (dans lesquels les doses arrivent et «peut être utilisé comme unités de stockage temporaire en remplissant de la glace sèche tous les cinq jours» pendant jusqu’à 30 jours de stockage) , ou entre 2 et 8 degrés Celsius (environ 35 à 46 degrés Fahrenheit) pendant un maximum de cinq jours dans ces conditions.

Cependant, même si Pfizer peut être stocké à des températures plus élevées pendant une très courte période de temps, il est recommandé de conserver Pfizer à une température plus froide – -70 degrés Celsius (-94 degrés Fahrenheit) – ce qui peut prolonger la durée de conservation du vaccin. à six mois.

Et c’est là que la crème glacée du futur entre en jeu.

Les congélateurs Dippin ‘Dots, qui peuvent atteindre des températures «plus froides que la glace sèche», pourraient changer la donne dans la manière dont le vaccin Pfizer est à la fois stocké et livré.

Les Dippin ‘Dots sont conservés dans des congélateurs à -40 degrés Fahrenheit.

C’est exactement pourquoi la société de crème glacée bien-aimée a été sollicitée pour le stockage et la distribution potentiels des vaccins.

Alors que les Dippin ‘Dots sont stockés dans des congélateurs qui n’atteignent que -40 degrés, la société elle-même exploite des congélateurs qui atteignent -122 degrés Fahrenheit, ce qui en fait une solution possible aux problèmes de stockage des vaccins qui pourraient être un problème dans un avenir très proche et prévisible.

Stan Jones, directeur du développement de Dippin ‘Dots, a révélé que la société avait déjà sauté sur l’occasion d’être un acteur clé dans la manière dont le vaccin contre le coronavirus est stocké.

«Nous avons la capacité, nous avons ces congélateurs accessibles», a-t-il déclaré dans une interview en décembre.

«Ils utilisent notre équipement pour granuler, tout comme nous granulés notre crème glacée», a ajouté Jones. «Ils granuleront certains de leurs produits, en utilisant le même processus que nous, nous avons donc développé une ligne d’équipement par le biais de Dippin ‘Dots (DD) Cryogenics pour fournir des équipements à ces autres industries. «

Jones a poursuivi en affirmant que la société avait déjà reçu des demandes de plusieurs pharmacies, établissements médicaux et services de santé, mais qu’elle n’était « pas débordée » pour le moment:

«Nous en avons eu quelques-uns… La plupart de nos demandes proviennent de pharmacies et d’endroits qui pourraient administrer les vaccins et prévoient ce dont ils pourraient avoir besoin pour le stockage. Nous recevons des demandes de renseignements, mais nous n’en sommes pas débordés. Il y a eu beaucoup d’intérêt pour notre chaîne logistique, vous savez, notre gestion de la glace sèche et l’expédition des produits sur glace sèche. Nous le faisons depuis 32 ans, donc ce n’est pas nouveau et c’est très faisable. «

Il est également important de noter que Jones a insisté sur le fait que les vaccins et les aliments ne devaient pas être conservés dans le même congélateur, ce qui devrait évidemment aller de soi.

Les utilisateurs des réseaux sociaux étaient d’accord avec l’idée que Dippin ‘Dots nous «sauve».

Honnêtement, y a-t-il quelque chose de plus 2020 que la crème glacée du futur qui nous sauve tous?

«Si Dippin ‘Dots nous sauve, ce sera la chose la plus 2020: les distributeurs de vaccins et les points de service, comme les pharmacies et les hôpitaux, ont même contacté l’entreprise pour la location de matériel, car deux de ses modèles de congélateurs seraient froids assez pour le vaccin Pfizer », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a déclaré: «Les points Dippin ne tournaient pas autour quand ils ont dit qu’ils étaient la crème glacée du futur», tandis qu’un autre utilisateur de Twitter a écrit: «Si mon vaccin ne dit pas:« Présenté par Dippin ‘Dots », je suis ne pas le prendre.

