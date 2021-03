Sting est désolé pour les retrouvailles avec la police

Pour un groupe emblématique du passé, effectuer des tournées de retrouvailles se traduit toujours par une expérience très enrichissante pour ses fans, mais pas entièrement pour ses membres, comme je le dirais. Piquer, qui était le bassiste et chanteur du trio britpop « La police».

Le musicien a de nouveau rencontré Andy Summers Oui Stewart Copeland sur une tournée qui a duré entre 2007 et 2008. Malgré l’accueil chaleureux du public, le chanteur a exprimé ses regrets en qualifiant cette tournée «d’un exercice de nostalgie».

Lors d’une récente interview, l’interprète de «Chaque bouffée que tu respires”A partagé quelques mots sur les retrouvailles avec ses camarades de groupe 19 ans après leur rupture et comment cette tournée ne lui a pas laissé le sentiment qu’il espérait avoir.

«À l’époque, j’ai décrit la tournée comme un exercice de nostalgie. C’est exactement ce que j’ai ressenti et ce que je ressens maintenant », a commenté Sting lors d’une conversation avec Reader’s Digest. (via NME) « Je pense que c’est normal d’être honnête à propos de tes sentiments et c’est comme ça que ça s’est passé pour moi. »

Le musicien précise que cette déclaration n’est pas un reproche contre les personnes qui l’ont accompagné pendant la tournée ou la façon dont tout s’est déroulé, mais qu’elle n’a pas abouti à la façon dont il voulait s’en souvenir.

Si j’avais pensé que ce serait le frisson que cela me laisserait, je ne l’aurais pas fait en premier lieu.

Le Britannique a également expliqué qu’il aimait être un artiste solo en raison de la liberté totale que cela lui offre. «Ce n’est pas du tout une question de puissance, il s’agit simplement de produire exactement la marque et le style de musique qui vous conviennent.

Sting conclut que tout type de musique aboutit à un processus collaboratif, mais dans un groupe c’est plus récent car ils doivent considérer les autres plus que soi-même, il préfère donc la liberté et l’émotion que le travail de soliste produit.