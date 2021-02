Steven Universe: Libérez la lumière bientôt disponible sur les consoles

Cela fait un moment, mais Steven Universe: Unleash the Light arrive sur consoles et PC (sur Steam) la semaine prochaine.

Il semble que notre petit homme humain va enfin quitter l’exclusivité du service Apple Arcade la semaine prochaine. Le RPG Cartoon Network fait le saut en quelques jours, alors Steven Universe: Unleash the Light arrive sur consoles et PC.

La date n’est pas loin, puisque nous le verrons le 19 février. Les systèmes qui l’hébergeront sont Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Dans ce dernier cas, nous ne le verrons que via la plateforme Steam.

L’avenir est prometteur! 💎💖🎮 Steven Universe Unleash the Light arrive sur consoles et Steam le 19/02!#StevenUniverse #UnleashTheLight pic.twitter.com/RSWCtYdAgX – Cartoon Network (@cartoonnetwork) 12 février 2021

Le titre raconte les aventures de Steven et de ses amis (à la fois des gemmes et non) mais il s’avère que, au cas où vous seriez perdu, c’est une suite. Le premier des jeux est Steven Universe: Save the Light et nous avons dû empêcher une nouvelle gemme d’être fabriquée avec une arme très puissante.

Le style de jeu est quelque chose comme un Paper Mario, afin que nous nous habituions à l’idée. Autrement dit, c’est un jeu par tour mais il mélange les mécaniques en temps réel. Ainsi, chacun des protagonistes a son propre arbre de compétences et des techniques spéciales qui nous aideront dans et hors du combat.

Cette fois, nous pouvons jouer avec Steven, Pearl, Amethyst, Lapis Lazuli, Bismuth et Peridot. Ici, je veux clarifier mon désaccord avec le fait de laisser Connie de côté. Tellement cool Stevonnie.

Bien sûr, le jeu nous permet de faire des merveilles avec des fusions entre ceux qui peuvent les faire. De plus, nous en verrons un peu uniques qui ne sont pas apparus dans la série ou qui ont été très peu vus. Comme si cela ne suffisait pas, le doublage (en anglais) présente les voix originales. Tout comme le prequel.

Il ne reste plus qu’à voir si ce titre a moins de bugs que son prédécesseur. Et c’est la seule chose qui puisse être retenue contre lui. Parce que sinon, c’est très amusant.