Steven Spielberg regrette la mauvaise réputation qu’il a donnée aux requins avec son film Jaws

le cinéaste acclamé Steven Spielberg a récemment parlé de l’effet que son film avait eu »Requin » lors de sa première en 1975, changeant complètement la perception du public de l’animal aquatique.

Le réalisateur a regretté d’avoir porté atteinte à la réputation des requins après que « Jaws » ait été un énorme succès. « C’est l’une des choses que je crains encore: ne pas être mangé par un requin, mais les requins sont en quelque sorte en colère contre moi pour la frénésie alimentaire des pêcheurs sportifs fous qui s’est produite après 1975 », a déclaré Spielberg.

» C’est quelque chose que je déplore vraiment, et à ce jour, à propos de la décimation de la population de requins à cause du livre et du film. Je suis vraiment, vraiment désolé », a-t-il poursuivi.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Shark cache un petit caméo de Steven Spielberg

De la même forme, Pierre Benchley, l’auteur du livre de 1974 sur lequel « Jaws » est basé, s’est également excusé pour l’effet que son livre a eu sur la population de requins. « Sachant ce que je sais maintenant, je ne pourrais jamais écrire ce livre aujourd’hui », a déclaré l’auteur dans une interview en 2006.

« Les requins n’attaquent pas les humains, et ils ne sont certainement pas rancuniers. Il n’y a pas de requin mangeur d’hommes avec un goût pour la chair humaine. En fait, les requins prennent rarement plus d’une bouchée sur les gens. » , parce que nous sommes très maigres et peu appétissants pour eux ».

Sorti par Universal Studios, » Jaws » est devenu un énorme succès dès sa sortie, le film gagnant 470 millions de dollars dans le monde, le premier à franchir la barre des 100 millions de dollars. » Jaws » a eu trois autres suites, bien qu’aucune d’entre elles n’ait eu le grand succès du premier opus.

Cela pourrait aussi vous intéresser : pourquoi Henry Cavill ne reviendra pas en tant que Superman

Alors que »Jaws » a eu un impact notable sur la perception du public et la population de requins, le film a également temporairement nui aux affaires des villes côtières à l’été de sa sortie en raison des craintes liées aux attaques de requins. .

En juin 2021, il a été rapporté que Spielberg voulait à nouveau faire un film de redémarrage « Jaws » avec Universal Studios. Bien que la société de production souhaitait ramener la franchise, Spielberg a finalement décidé d’abandonner cette idée.