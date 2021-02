Steven Spielberg pense que les salles de cinéma se rétabliront complètement quand il sera temps

Plus que tout autre cinéaste, Steven Spielberg est venu pour définir le monde actuel du cinéma à succès le mieux vu dans les salles avec des films comme Mâchoires, ET l’extra-terrestre, et parc jurassique. 2020 a été l’année la plus dévastatrice pour les théâtres de l’histoire. Dans une lettre récente écrite pour un numéro d’Empire, Spielberg a exprimé son espoir et sa confiance que l’année écoulée n’a pas sonné le glas des salles de cinéma comme le prédisent certains analystes de l’industrie.

« Dans la crise sanitaire actuelle, où les salles de cinéma sont fermées ou la fréquentation est considérablement limitée en raison de la [emergency], J’ai encore un espoir proche de la certitude que, quand ce sera sûr, le public reviendra au cinéma. Je me suis toujours consacré à notre communauté de cinéphiles – aller au cinéma, comme en quittant nos maisons pour aller au théâtre et à la communauté, ce qui signifie un sentiment de camaraderie avec d’autres qui ont quitté leurs maisons et sont assis avec nous. Dans une salle de cinéma, vous regardez des films avec les personnes importantes de votre vie, mais aussi en compagnie d’étrangers. C’est la magie que nous vivons lorsque nous sortons pour voir un film, une pièce de théâtre, un concert ou un numéro de comédie. «

Si la fermeture des salles de cinéma s’était produite dans le vide l’année dernière, les prédictions de la fermeture de l’ensemble de l’industrie n’auraient peut-être pas été si terribles. Mais la fermeture des cinémas s’est accompagnée d’une montée en puissance du streaming numérique. De plus en plus de téléspectateurs expriment une préférence pour regarder de nouveaux films sur leur ordinateur. Spielberg poursuit en affirmant dans sa lettre que les habitudes de visionnage solitaire normalisées par le contenu numérique ne peuvent pas remplacer l’expérience collective de regarder un film ensemble sur grand écran.

« Nous ne savons pas qui sont tous ces gens assis autour de nous [in a theater hall], mais lorsque l’expérience nous fait rire, pleurer, applaudir ou contempler, puis quand les lumières s’allument et que nous quittons nos sièges, les gens avec qui nous nous dirigeons vers le monde réel ne se sentent plus complètement étrangers. »

« Nous sommes devenus une communauté de cœur et d’esprit, ou du moins en partageant pendant quelques heures une expérience puissante. Ce bref intervalle dans un théâtre n’efface pas les nombreuses choses qui nous divisent: la race ou classe ou croyance ou sexe ou politique. Mais notre pays et notre monde se sentent moins divisés, moins fracturés, après qu’une congrégation d’étrangers a ri, pleuré, sauté de leurs sièges ensemble, tout en même temps. «

« L’art nous demande de prendre conscience du particulier et de l’universel, à la fois. Et c’est pourquoi, de toutes les choses qui ont le potentiel de nous unir, aucune n’est plus puissante que l’expérience commune des arts. »

En 2021, les cinémas montrent de (faibles) signes de reprise. Espérons que l’industrie reviendra à la normale dans quelques années et que les téléspectateurs auront à nouveau la possibilité de regarder leurs films préférés sur grand écran. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à Empire.

Sujets: Salles de cinéma, Billetterie