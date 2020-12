Steven Soderbergh ne s’inquiète pas de la disparition des salles de cinéma

À travers une carrière de trois décennies, cinéaste Steven Soderbergh a prouvé à maintes reprises qu’il a le doigt sur le pouls du divertissement populaire et de l’industrie cinématographique en général. À l’heure actuelle, cette impulsion semble s’estomper rapidement, ce qui, avec 2020 s’avérant être une année désastreuse pour les salles de cinéma, et l’annonce récente de WarnerMedia que tous leurs nouveaux films de l’année à venir seront diffusés en streaming en même temps que dans les salles de cinéma. Lors d’une interview avec The Daily Beast, on a demandé à Soderbergh si les récents développements signifiaient que les cinémas fermeraient bientôt définitivement.

« Non. Pas du tout. C’est juste une réaction à une réalité économique que je pense que tout le monde devra bientôt reconnaître, c’est-à-dire que même avec un vaccin, le secteur du cinéma ne sera pas assez robuste en 2021 pour justifier le montant des frais de dépenses que vous devez dépenser pour diffuser un film à grande échelle. Il n’y a pas de scénario dans lequel une salle de cinéma remplie à 50%, ou du moins ne pouvant pas l’être à 100%, est un paradigme viable pour sortir un film mais cela va changer. Nous atteindrons un point où quiconque veut aller au cinéma se sentira en sécurité en allant au cinéma. «

Soderbergh semble avoir une vision à long terme de l’industrie cinématographique, plutôt que de croire que seuls les prochains mois décideront du sort du cinéma. Selon le cinéaste, les bénéfices qui peuvent être tirés d’un film qui fait une tuerie au box-office sont tout simplement trop énormes pour que les studios de cinéma abandonnent jamais complètement la pratique de la sortie de films en salles.

« Je pense que quelqu’un s’est assis et a fait une analyse très claire de ce [the current global medical emergency] va faire dans l’année prochaine, même avec un vaccin potentiel, et dit, je ne vois pas cela comme réalisable en 2021. Parce que soyons clairs: il n’y a pas d’aubaine dans l’industrie du divertissement qui soit l’équivalent d’un film qui rapporte un milliard de dollars ou plus théâtralement. C’est le Saint Graal. Donc, l’activité théâtrale ne disparaît pas. Il y a trop d’entreprises qui ont investi trop d’argent dans la perspective de sortir un film qui explose en salles – il n’y a rien de tel. Tout va revenir. Mais je pense que Warners dit: pas dès que vous pensez. «

Bien que les points soulevés par Soderbergh soient certainement valables, la vérité est que, même avant 2020, les salles de cinéma devenaient de plus en plus le bastion des films de spectacle à gros budget, et les films à petit et petit budget se dirigeaient vers des services de streaming là où ils ne le faisaient pas. avoir à se soucier de gagner un certain montant au box-office pour atteindre le seuil de rentabilité. 2020 a considérablement accéléré ce processus de division entre les grands et les petits films, et pour de nombreux films à petit budget, il n’y aura très probablement pas de retour dans les salles de cinéma même après que les règles de la distanciation sociale seront finalement levées dans un an ou deux. Cette nouvelle provient de The Daily Beast.

