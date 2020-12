Steve Thompson de la BBC accusé d’homophobie après une étrange blague «  gay  »

Le spécialiste du football Steve Thompson, déjà dans l’eau chaude pour son commentaire sexiste lors d’un match, fait maintenant face à de nouvelles critiques pour ses propos homophobes sur un joueur.

Thompson, 65 ans, a été temporairement abandonné par la BBC après avoir fait trois commentaires sexistes en 20 minutes lors du match de Lincoln City avec Accrington Stanley le mois dernier.

Au cours de la malheureuse émission, il a suggéré qu’un joueur de «drama queen» ferait mieux de «porter une jupe», et a décrit une bagarre comme «des sacs à main».

Il est maintenant apparu qu’en septembre, il avait fait une blague homophobe sur le défenseur de Lincoln City Lewis Montsma, qui avait pris le modèle d’un podium.

«Je regardais mon« mensuel gay »et je vois qu’il était un mannequin masculin… Je ne suis pas sûr de vouloir un défenseur central comme mannequin masculin», se moqua-t-il.

L’homophobie et la masculinité toxique enracinées dans le football sont l’une des principales raisons pour lesquelles aucun footballeur gay d’élite n’est prêt à sortir tout en jouant.

Un certain nombre de joueurs de Premier League se seraient présentés aux membres de l’équipe avec peu de fanfare, mais continuent de cacher leur sexualité en public car ils craignent des abus dans les gradins.

Les insultes homophobes sont si courantes dans le sport qu’une récente enquête parlementaire britannique a soulevé de «sérieuses préoccupations» quant à l’impact mental et physique qu’elle a sur les jeunes LGBT +, notant que les garçons gays et bisexuels pratiquent des sports d’équipe à la moitié du taux des autres garçons.

Ces attitudes néfastes sont renforcées par des commentaires comme celui de Thompson, qui ont d’autant plus de poids lorsqu’ils proviennent de commentateurs.

La BBC a ordonné à l’expert de suivre une formation avant de retourner au travail, reconnaissant qu’il avait déjà reçu un avertissement écrit concernant sa langue en 2018.

«Après que les auditeurs ont soulevé des inquiétudes, Steve Thompson a reconnu que certains de ses commentaires sur les ondes ne répondaient pas aux normes auxquelles nous nous attendons», a déclaré un porte-parole à propos de son sexisme.

«Il a déjà été averti de son utilisation de la langue et des normes que nos auditeurs attendent. Compte tenu de cela, et de ses récentes remarques, nous avons dit à Steve qu’il ne sera plus à l’antenne tant qu’il n’aura pas terminé une formation.