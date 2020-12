Steve-O appelle l’arrêt de la quarantaine Jackass 4 une bénédiction, ce n’est pas sûr lors du redémarrage du tournage

Steve-O a fourni une promesse Jackass 4 mettre à jour. La suite très attendue a en fait commencé à tourner plus tôt cette année. Steve-O révèle qu’ils ont passé une semaine à leur actif lorsque la crise de santé publique a mis un terme à à peu près tout. Au moment de la pause, la star Bam Margera a noté que c’était en fait positif pour eux puisque Steve-O et Johnny Knoxville ont dû se rendre à l’hôpital après « un incident où ils ont sauté sur un tapis roulant à pleine vitesse avec un équipement de groupe ».

Pour Steve-O, la Jackass 4 le retard de production lui a donné le temps de réfléchir à ce qu’ils essayaient de réaliser. le Âne L’équipage est au jeu depuis longtemps et ils ne sont plus des enfants, ce qui signifie que réussir des cascades devient encore plus dangereux qu’avant. Quoi qu’il en soit, Steve-O semble confiant que le film reprendra bientôt le travail. Il avait ceci à dire.

«Nous avons eu une semaine de tournage de Jackass 4 et c’est là que la fermeture a eu lieu. Ce qui est un pisser, c’est aussi une bénédiction car il y a des points d’interrogation évidents quant à savoir si un groupe de quarante, et dans certains cas, cinquante, (les hommes d’un an devraient faire ça) … Knoxville croit fermement que plus on vieillit, plus c’est drôle. Je ne sais pas, je pense qu’à un certain moment, ça devient un peu difficile à regarder. Ça ne me dérange pas un peu. semaine où nous avons pu filmer, la chimie était là, les images, tout a fonctionné à merveille, nous avons donc pu rassembler suffisamment de séquences au cours de cette semaine pour que les points d’interrogation soient résolus. Pouvons-nous encore le faire? travail? Est-ce bon à regarder? «

La chimie est là et Jackass 4 a déjà des images prometteuses, ce qui a également enthousiasmé le studio. « Paramount Pictures, d’après ce que je comprends, est tout simplement ravi de l’idée dans son ensemble, alors nous sommes devenus une priorité plus importante sur leur radar pour le moment où le monde recommencera à tourner », déclare Steve-O. Quant à savoir quand la production reprendra, l’interprète n’a pas dit, même si on peut imaginer qu’ils retourneront tous au travail au début de l’année prochaine.

Jackass 4 a rencontré des problèmes de production au cours des derniers mois et beaucoup de gens pensaient que cela ne se produirait jamais. Il s’avère que Steve-O était l’une de ces personnes. « J’ai été personnellement très surpris que Jackass 4 est venu « , a-t-il dit. » Je pensais que le navire avait navigué, et cela ne me dérangeait pas vraiment de toute façon parce que j’avais créé assez d’élan par moi-même pour que j’allais bien sans Âne »Cela étant dit, Steve-O a hâte de réunir tout le monde à nouveau.

La semaine dernière, Steve-O et Bam Margera se sont rencontrés pour dîner dans le sud de la Californie. Margera a fait de sa santé une priorité et se remet en forme. Être en meilleure forme physique devrait aider Margera lorsque les caméras commenceront à rouler pendant Jackass 4 dans le futur proche. Quant aux fans se demandant si l’équipage s’est adouci à leur âge avancé, Steve-O ne pense pas qu’ils aient perdu du tout leur avantage. «Pour ce qui est de faire des trucs super physiques, je n’ai jamais arrêté», a-t-il déclaré. « C’était donc assez naturel pour moi parce que j’ai été actif tout le temps à faire des trucs comme ça. Nous sommes tous venus pour tourner [and] c’était comme si nous n’avions jamais arrêté. Il y avait de la chimie et c’était comme si nous étions de retour là où nous avons recommencé. C’était génial. « Vous pouvez consulter l’interview de Steve-O ci-dessus, grâce à The Fighter et à la chaîne YouTube Kid Clips.

