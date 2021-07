Steve Kornacki explique comment et où regarder les Jeux olympiques de Tokyo

Alors, vous dites que vous voulez regarder les Jeux Olympiques de Tokyo, mais que vous ne savez pas comment suivre le rythme ? Eh bien, le correspondant politique national de NBC News, Steve Kornacki, est là pour vous aider.

Kornacki a expliqué comment vous pouvez vous connecter à tous vos événements préférés tout en apparaissant sur AUJOURD’HUI vendredi.

« C’est un défi d’essayer de suivre ce calendrier car il y aura au total 7 000 heures de couverture olympique sur tous les différents réseaux NBC », a-t-il déclaré.

NBC sera la principale source de référence, avec 250 heures de couverture.

« NBC – c’est le vaisseau-mère, le réseau de diffusion, NBC », a-t-il déclaré. « Fondamentalement, la règle de base ici est un jour donné des Jeux olympiques, le plus grand événement ce jour-là, le plus grand événement, surtout s’il y a une médaille en jeu, regardez NBC pour cela. »

D’autres événements seront diffusés sur USA, NBCSN, Golf Channel, CNBC, Olympic Channel, Telemundo et Universo.

Et si votre esprit olympique brûle, Kornacki a rappelé aux téléspectateurs que la toute première médaille à être décernée sera samedi en carabine à air comprimé pour femmes, que vous pouvez regarder aux États-Unis.

Si vous avez besoin de mettre de l’ordre dans votre horaire de visionnage, allez en ligne. Kornacki recommande de consulter NBCOlympics.com/schedule.

Et si vous avez coupé les ponts avec le câble et que vous souhaitez diffuser des événements, vous êtes également couvert. En plus de NBCOlympics.com/schedule, vous pouvez télécharger l’application NBC Sports. Les deux options vous permettront de diffuser des événements en direct et de regarder les faits saillants.

Le service de streaming de NBC, Peacock, sera également un endroit où les téléspectateurs pourront découvrir l’action. Il offrira une couverture en direct, des faits saillants et des interviews. Kornacki a noté à quel point Peacock peut être un sauveur, en raison du décalage horaire, puisque Tokyo a plus d’une demi-journée d’avance sur les États-Unis, ce qui sera utile pour les sports de haut niveau comme la gymnastique.

« Vous pouvez aller au Peacock, vous pouvez le diffuser, le regarder en direct le matin avant sa diffusion aux heures de grande écoute sur NBC, donc une solution de contournement là-bas », a-t-il déclaré.

