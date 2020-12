Stephenie Meyer n’a vraiment pas aimé la couverture du livre «  New Moon  »

Stephenie Meyer est l’auteur très réussi du crépuscule série de livres. Que vous connaissiez et aimiez ses livres ou non, c’est juste la vérité. Comme pour toute série, les couvertures de livres ont toutes un thème similaire et se ressemblent; ils sont noirs avec un élément singulier sur la couverture (à part Aube naissante, qui a deux éléments). Et chacun de ces objets sur la couverture a au moins une tache de rouge dessus.

Pour crépuscule, c’est une pomme rouge. Pour Éclipse, c’est un ruban rouge. Et pour Aube naissante, il y a un pion rouge derrière une grande pièce d’échecs de la reine blanche. Pour la couverture de Nouvelle lune, c’est une fleur blanche aux bords teintés de rouge. Et cela semble être le moins préféré de Meyer.

« New Moon » était vraiment la seule couverture que Stephenie Meyer n’a pas eu son mot à dire

Comme Meyer l’a expliqué dans une FAQ sur son site Web, dans le «monde de l’édition», ce n’est pas si normal que les auteurs choisissent leurs couvertures. Pour elle, crépuscule était l ‘«exception» à cette règle, parce qu’elle avait en fait un mot à dire assez important en la matière, et l’a reliée à l’histoire biblique d’Adam et Eve.

Mais la «tulipe ébouriffée» sur la couverture de Nouvelle lune C’était le cas normal où elle n’avait pas ce mot à dire.

«Les couvertures, par exemple… dépendent principalement de l’éditeur et des services marketing et commerciaux», écrit-elle. « Donc je ne sais pas ce que signifie la tulipe – je n’ai rien à voir avec celle-ci. »

Pour cette raison, Meyer a notamment détesté la couverture de « New Moon » dans quelques interviews

Comme l’a signalé GradeSaver.com, la couverture de Nouvelle lune a été conçu par Gail Doobinin et photographié par John Grant et il semble que cela ait été décidé par la société d’édition à la fin. Et cette FAQ n’est pas la dernière que Meyer l’a exprimée… un manque d’intérêt ou une aversion générale pour la couverture.

« Ensuite nous avons Nouvelle lune», A déclaré Meyer dans une interview avec Twilight Lexicon où elle a décrit chaque couverture. «Une très jolie tulipe ébouriffée qui ne veut rien dire du tout.»

Aie. Meyer a poursuivi en disant que cette couverture s’était produite «avant [she] a obtenu son veto », ce qui signifie que« quelqu’un dans l’entreprise »l’a choisi parce qu’il« pensait que c’était une palette de couleurs vraiment cool » Encore une fois, pas favorable.

«Et je me sentais bien quoi qu’il en soit», a terminé Meyer.

À quoi Meyer voulait-il que la couverture de «New Moon» soit ou qu’elle ressemble au départ?

Bien que ce soit finalement malheureux, car il semble que Meyer ait une sorte d’attachement ou de relation générale avec toutes les autres couvertures, c’est juste comme ça que cela a fonctionné.

Quand il s’agit de ce qu’elle voulait à l’origine, The Twilight Saga: Le guide officiel illustré a noté qu’elle voulait une sorte d’horloge sur le devant. C’était une façon de montrer que le «temps» est très important dans Nouvelle lune. Il y a plusieurs pages consacrées spécifiquement à montrer les mois qui passent alors qu’Edward Cullen est parti et Bella Swan est coincée à Forks. Ensuite, il y a la tour de l’horloge à Volterra, en Italie, que Bella doit se rendre avant midi pour qu’Edward ne se révèle pas.

Mais les tulipes ont été choisies pour imiter une fleur perdant des pétales, comme Bella perdant des gouttes de sang. Quelque chose qu’elle fait souvent en tant qu’humaine et qui a incité Edward à partir à cause de son papier découpé à sa fête de 18 ans.

