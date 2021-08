Stephen Lang a pleuré après avoir lu le script d’Avatar 2

Considérant que nous n’avons pas encore vu de suite à James Cameron Avatar il est difficile de concevoir que le script a été fait sur Avatar 5, et il semble que la star Stephen Lang ait été émue aux larmes après avoir lu le script de la quatrième suite. Lang a été annoncé par Cameron comme le méchant dans tous ses Avatar suites, et dans une récente interview avec Collider pour coïncider avec la sortie de Ne respire pas 2, le sujet de l’histoire épique de Pandore a été abordé.

Tandis que Stephen Lang n’était pas sur le point de discuter de l’histoire ou de l’intrigue, il était heureux de parler de ce qu’il ressentait à propos du nouveau film et il semble que cela ait eu un impact profond sur lui.

« Quand j’ai fini le dernier script, je pleurais. Je pensais juste que c’était si beau. Oui, le script final parce qu’il raconte une grande, grande histoire, une histoire originale, une belle, belle histoire, et j’étais juste incroyablement ému J’espère et j’ai confiance et je crois que le public le sera aussi, car l’une des choses qu’il fait vraiment, vraiment bien, c’est qu’il le fait passer de la page à la scène d’une manière qui est très littérale. Vous savez ce que je veux dire ? Vous le voyez vraiment. Ce que vous lisez est ce que vous obtenez de lui, je pense, et plus encore.

Lang a également fait l’éloge de Cameron et de son utilisation de la technologie pour contourner les problèmes dans les scènes. S’il y a une chose sur laquelle le réalisateur est bien informé, c’est quelles technologies sont et ne sont pas disponibles, et aussi apparemment comment faire bouger quelque chose dans une scène que personne d’autre ne pourrait probablement.

Lang a déclaré: « » Il pousse définitivement les choses en grand sur celui-ci. Je ne dévoile aucun secret commercial pour le dire, mais je me souviens avoir travaillé sur une séquence avec lui, il y avait un problème d’échelle. C’est tout ce que je dirai. Et c’était la défaite. Cela a pris et a tout arrêté. Il y avait un problème que personne d’autre ne reconnaissait à part lui pour le moment. Il a donc dû trouver une solution. Quoi qu’il en soit, nous avons essentiellement fermé ou commencé à travailler sur autre chose. Le lendemain, il est venu me voir très excité et m’a dit : « J’ai trouvé l’algorithme pour faire ça. » Il a regardé cet algorithme et je le regarde en pensant : « De quoi diable parlez-vous ? Je n’ai aucune idée de ce dont vous parlez. Mais il l’a fait. Il a créé un problème… il y avait un problème parce qu’il voulait qu’une scène, quelque chose se passe, et puis il l’a résolu. Il a fait ça pendant toute sa carrière. Et c’est plutôt cool, plutôt incroyable. »

Jusqu’à présent, l’attente de Avatar les suites sont en préparation depuis plus d’une décennie, avec des discussions sur des tournages dos à dos Avatar 2 et 3 ayant lieu avec un jour de sortie de 2014 et 2015 respectivement. Cela s’est ensuite transformé en quatre suites avec une production commençant en 2017, et il semble maintenant que Cameron ait définitivement fixé une date de décembre 2022 qui pourrait réellement se produire, d’autant plus que le réalisateur lui-même a révélé en septembre dernier que le tournage sur Avatar 2 avait déjà terminé. Espérons que pour les fans, cela aura valu la peine d’attendre. Cette nouvelle arrive de Collider.

Sujets : Avatar 5, Avatar