Stephen King révèle le pire film d’horreur qu’il ait jamais vu

L’auteur acclamé Stephen King, considéré par beaucoup de ses fans comme « Le maître de l’horreur », est l’un des écrivains avec la plus grande activité constante sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, un espace dans lequel il partage généralement avec ses fans quelques moments de sa vie quotidienne, ainsi que ses impressions de ses lectures ou films et séries qu’il fréquente pendant son temps libre.

L’auteur de « The Shining » ou « Carrie » a récemment surpris ses fans en révélant qu’il considérait « The Blair Witch Project » comme « le film le plus effrayant qu’il ait vu de sa vie », il a donc pris ses fans par surprise. demandant « Le pire film d’horreur qu’ils aient jamais vu », offrant leur propre verdict sur la question.

Quel est le pire film d’horreur que vous ayez jamais vu ? Pour moi, FÊTE DU SANG. – Stephen King (@StephenKing)

29 juin 2021





Stephen King a présenté comme candidat à ce poste infâme « Blood Feast », un film à éclaboussures de 1963 réalisé par Herschell Gordon Lewis, qui raconte l’histoire d’un meurtrier dont la cible principale sont les femmes, recueillant des parties de leur corps dans le cadre d' »un festin de sang »pour la déesse égyptienne Ishtar.

Le fait que Stephen King désigne ce film comme le pire jamais vu dans le genre n’est pas une surprise. À sa sortie, les critiques ont réussi à le décrire comme « une surprise totalement inepte », le Los Angeles Times l’appelant « une tache sur l’industrie cinématographique américaine ».

« Blood Feast » a été tourné en Floride pendant quatre jours seulement avec un budget de 20 000 dollars, réussissant à récolter quatre millions de dollars lors de sa première, qui a été réalisée principalement en ciné-parcs. Une partie de la campagne publicitaire consistait à donner aux participants des sacs de vomi.

Malgré les mauvais résultats devant les critiques, ils ont aidé la production à devenir une œuvre culte parmi les fans de cinéma gore. Herschell Gordon Lewis a eu une carrière prolifique en tant que réalisateur du genre, avec des films tels que « Scum of the Earth », « Two Thousand Maniacs » et « The Wizard of Gore ».

La publication de Stephen King a suscité toutes sortes de réactions de la part de ses fans, qui ont proposé des productions aussi infâmes que « Blood Feast », comme le remake de « The Wicker man », « Book of Shadows: Blair Witch 2 » ou « Maximum Overdrive », le seul film que Stephen King a réalisé dans toute sa carrière.