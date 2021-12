Stellantis va introduire un logiciel basé sur l’IA sur ses véhicules et vise un chiffre d’affaires supplémentaire de 20 milliards d’euros

08 déc. 2021 09:44:52 IST

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé mardi une stratégie visant à intégrer des logiciels compatibles avec l’IA dans 34 millions de véhicules de ses 14 marques, espérant que la mise à niveau technologique l’aidera à générer 20 milliards d’euros (22,6 milliards de dollars) de revenus annuels d’ici 2030.

Le PDG Carlos Tavares a annoncé cette décision dans le cadre d’une stratégie qui transformerait l’entreprise automobile en une « entreprise de technologie de mobilité durable », avec une croissance commerciale provenant de fonctionnalités et de services liés à Internet. Cela inclut l’utilisation de commandes vocales pour activer la navigation, effectuer des paiements et commander des produits en ligne.

La société étend ses partenariats existants avec BMW sur la conduite partiellement automatisée, le fabricant d’iPhone Foxconn sur les cockpits personnalisés et Waymo pour étendre leur travail de conduite autonome aux flottes de livraison de véhicules utilitaires légers.

L’adoption par Stellantis de l’intelligence artificielle et de l’expansion des véhicules logiciels fait partie d’une vaste transformation de l’industrie automobile, avec une course vers des systèmes de propulsion plus entièrement électriques et hybrides, des fonctionnalités de conduite plus autonomes et une connectivité accrue dans les automobiles.

Ford et General Motors tablent également sur une augmentation spectaculaire des revenus de services d’abonnement en ligne similaires. Mais les constructeurs automobiles sont confrontés à une immense concurrence pour les dépenses de consommation mensuelles des services de streaming de films et de musique, des médias, d’Amazon Prime et d’autres.

Stellantis, qui a été formé à partir de la combinaison de PSA Peugeot et de FCA Fiat Chrysler, a déclaré que le logiciel s’intégrerait de manière transparente dans la vie des clients, avec la capacité de mises à jour en direct offrant des services améliorés au fil du temps.

Les nouveaux produits incluront la possibilité de souscrire à des fonctionnalités de conduite automatisée, d’acheter une assurance automobile basée sur l’utilisation ou même d’augmenter la puissance du véhicule avec une mise au point pour ajouter de la puissance.

En tant que référence, Stellantis génère 400 millions d’euros de revenus sur les services générés par logiciel installés dans 12 millions de véhicules.

Pour atteindre les objectifs, Stellantis étendra son équipe d’ingénieurs logiciels de 1 000 à 4 500 en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Plus de 1 000 membres de l’équipe élargie seront recyclés en interne.

Stellantis a également annoncé un nouveau partenariat avec Foxconn pour développer des semi-conducteurs afin de couvrir 80 % des besoins de l’entreprise et de simplifier la chaîne d’approvisionnement. Les premières puces électroniques issues du partenariat devraient être installées dans les véhicules en 2024.

C’est la façon pour Stellantis d’assurer les futurs approvisionnements en puces informatiques pour se prémunir contre une autre pénurie mondiale, qui a contraint presque tous les constructeurs automobiles à fermer temporairement des usines.

« Cela renforcera également notre capacité à innover plus rapidement et à créer des produits et des services à un rythme rapide », a déclaré Tavares dans un communiqué.

Le constructeur automobile a également déclaré qu’il travaillait sur un nouveau système électrique et logiciel qui ira dans quatre nouvelles plates-formes de véhicules entièrement électriques. L’entreprise prévoit d’utiliser les plates-formes pour fabriquer des véhicules de petite, moyenne et grande taille, ainsi que des carrosseries sur châssis pour les camions.

