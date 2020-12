Statistiques Spotify: Comment trouver vos meilleurs artistes et meilleures chansons de tous les temps

Spotify a créé un tout nouveau site Web qui révèle vos chansons et artistes les plus joués.

Il existe maintenant un site Spotify qui vous indique vos meilleurs artistes et meilleures chansons de tous les temps.

Spotify adore donner aux utilisateurs des informations détaillées sur leurs habitudes d’écoute. En 2017, le service de diffusion de musique populaire a lancé sa fonction annuelle Spotify Wrapped qui permet aux gens de savoir quelles chansons et quels artistes ils ont le plus écouté cette année-là.

Plus récemment, Spotify a dit aux utilisateurs s’ils faisaient partie du Top 1% des fans d’un artiste en fonction de la fréquence à laquelle ils les écoutaient. Si vous écoutez un artiste 99% de plus que d’autres personnes sur Spotify, vous faites partie du Top 1% officiel des fans.

Les statistiques Spotify ne s’arrêtent pas là. Un nouveau site qui vous donne encore plus d’informations est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Comment trouver mes meilleurs artistes et mes meilleures chansons sur Spotify?



Statistiques Spotify: découvrez vos meilleurs artistes et meilleures chansons de tous les temps ici. Image: Chesnot / , statistiques pour Spotify

Il y a de fortes chances que si vous vous êtes récemment rendu près de Twitter ou d’Instagram, vous avez vu des amis publier des articles sur leurs meilleurs artistes et leurs meilleurs titres sur Spotify. Les gens ont partagé des listes de leurs 50 meilleurs artistes et chansons des quatre dernières semaines, six mois et de tous les temps. Pour découvrir le vôtre, tout ce que vous avez à faire est de visiter statsforspotify.com et de vous connecter avec votre compte Spotify.

DÉCOUVREZ VOS MEILLEURS ARTISTES ET CHANSONS SUR SPOTIFY ICI

Le site Web vous offre la possibilité de voir vos meilleurs artistes ou vos meilleurs morceaux. Il dévoile ensuite des listes personnelles de vos artistes et chansons les plus populaires au cours des quatre dernières semaines, six mois et de tous les temps. Essentiellement, le site analyse de près vos habitudes d’écoute et vos données pour vous donner des lectures précises des artistes et des chansons que vous aimez le plus.

Le site Web vous montre également vos chansons les plus récemment jouées avec la date exacte de leur dernière lecture.



Statistiques Spotify: voici comment découvrir vos meilleurs artistes et meilleures chansons de tous les temps. Image: Statistiques pour Spotify

Incroyable, non?

LIRE LA SUITE: Comment trouver la fonctionnalité « Top 1% des fans » de Spotify

Qui sont vos meilleurs artistes et vos meilleures chansons sur Spotify?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂