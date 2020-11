Statik Selektah réchauffe les choses avec « Play Around » Ft. Conway, Killer Mike, 2 Chainz et Allan Kingdom

Vendredi prochain (27 novembre), Statik Selektah s’apprête à sortir son projet emballé L’acte d’équilibrage, et pour exagérer son arrivée, le mégaproducteur a partagé son single « Play Around ». Le morceau comprend des voix de Conway The Machine, Allan Kingdom, Killer Mike et 2 Chainz. Comme d’habitude, la Selektah la maintient sur une production parfaitement conçue et ornée d’un barrage de barres.

Statik Selektah a récemment partagé la tracklist de L’acte d’équilibrage et il est clair qu’il ne déconne pas. Black Thought, Benny The Butcher, Paul Wall, Joey Bada €€, Dave East, Method Man, Nas, Haile Supreme, Bun B, Sean Price, Styles P, Jadakiss et Gary Clark Jr. ne sont que quelques artistes qui font un apparition sur le projet. Gardez une oreille ouverte pour en savoir plus sur la Séléktah à mesure que la date de sortie approche, mais en attendant, diffusez « Play Around » et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Crucifié, les n * ggas pensaient que j’étais mort, je suis de retour, je suis Jésus

J’ai du crack dans le dos, j’ai du gaz dans le pack, j’ai des pilules pour le toxicomane (Addict)

Je suis une Rolex, je berce l’AP, j’ai perdu les Pateks (Pateks)

La politique de rue, vendu de la drogue blanche juste devant ta maison (ta maison)