Statik Selektah abandonne « The Balancing Act » avec Nas, Method Man, Jadakiss et bien d’autres

Statik Selektah connaît-il tous les rappeurs? Il semblerait que ça y ressemble, ou quelque chose qui s’en rapproche. Hyperbole de côté, le dernier album du producteur vétéran L’acte d’équilibrage est rempli de fonctionnalités infinies et d’un barrage de rythmes magnifiques. S’étendant sur 16 titres, l’album présente des apparitions de Nas, Havoc, Jadakiss, Black Thought, Dave East, Joey Bada €€, Method Man, Styles P, Conway the Machine, Killer Mike, Benny the Butcher, Paul Wall, Termanology, Rome Streetz , 2 Chainz, Evidence, Blu, Bun B, Sean Price, Blu, et plus encore.

Le projet trouve vraiment un moyen de sauter entre les vibrations old-school et l’esthétique de la nouvelle école, ce qui en fait un album expansif difficile à digérer en quelques séances seulement. On a l’impression qu’il nous faudra un certain temps pour décomposer celui-ci. Ressentez-vous le nouveau projet Statik Selektah? Faites-nous savoir ci-dessous.