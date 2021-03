State Park: Revisiter une petite comédie sexuelle d’été inconnue des années 80

Avouons-le – Vous et moi, nous aimons tous les deux les films humoristiques des années 80. Dans l’ensemble, ils dégagent une certaine chaleur, une légère maladresse et un charme qui était propre à la décennie et qui ne sera jamais revu. Les comédies des années 80 sont peut-être notre plus grande ressource cinématographique lorsqu’elles ont besoin d’une évasion venteuse ou d’un vieux confort. Ils ne sont pas non plus un mauvais endroit pour les seins des années 80 et un peu de torride innocente et campy.

Les années 80 nous ont offert une liste longue et variée de films loufoques et de grandes comédies – certains d’entre eux des ratés, d’autres passables, et un certain nombre si incroyablement influents qu’ils ont changé le cours de l’artisanat drôle. Ne parlons pas du presque fait: les années 1980 nous ont apporté des classiques de la comédie.

Sous les classiques se trouve une mine d’or de classiques mineurs, de succès cultes et de câpres obscures qui ont à peine un public mais qui devraient le faire. Nous examinons certains de ces films les plus obscurs, individuellement et en profondeur, dans une série intitulée Sleeper Comedies Of The 1980s.

Comment j’étais resté si longtemps sans voir Parc d’état c’est dommage, pour personne d’autre que moi. J’adore les comédies des années 80, d’où la série. J’adore les comédies des années 80 pas remarquables ni étonnantes mais étonnamment agréables. Je trouve l’évasion à travers des décors boisés dans le film, surtout lorsqu’il s’agit de lacs et de rivières. J’apprécie le camp d’été, les chalets et les sports nautiques. Nous sommes probablement tous des adultes ici – cela ne me dérange pas un peu des seins des années 80 et de l’activité cornée dans mon expérience cinématographique occasionnelle non plus. Par-dessus tout, j’aime le charme, un soupçon de cœur aussi ringard que ce soit, et quelle que soit la composition qui émane d’un film des années 80 qui ne vise rien d’autre que du fun et du drôle.

Parc d’état est tout ce que j’ai décrit ci-dessus, donc votre escapade cinématographique parfaite des années 80 si votre goût est similaire au mien.

C’est un film de 1988 avec un casting d’inconnus virtuellement, à l’exception de quelques visages vaguement familiers et de l’apparence bizarre de Ted Nugent, mais un assortiment de personnes sympathiques qui vont du personnage d’adolescent des années 80 à « pourquoi n’ai-je pas vu cet acteur comique avant? » En un coup d’oeil, Parc d’état est une comédie de «sexe» pour adolescents d’été sans distinction. Pensez à un trope standard et il est probablement présent. Le cœur de l’intrigue – Ne’er Do Wells se réunissant pour affronter ceux qui sont au pouvoir alors que les hijinks s’ensuivent – est à peu près aussi banal qu’une histoire vient. Et oui, nos personnages sont excités, à la recherche d’amour, ou un peu des deux. Malgré des seins copieux et une excitation attendue, cependant, Parc d’état est de bon goût dans ses choix, favorisant principalement les blagues drôles et les bêtises plutôt que la vulgarité ou le choc grossier. C’est en soi un exploit pour un film de cette variété.

Le film débute avec une mélodie qui ressemble étrangement à « Oh Yeah » de Yello, célèbre dans Day Off de Ferris Bueller. La honte immédiate de déchirer ce jingle «arc d’arc» de Ferris Bueller peut suggérer que vous êtes dans quelque chose de complètement formulé. Bien que ce ne soit pas tout à fait faux, respectez-le, car au moins quelques surprises vous attendent.

Nous suivons d’abord un homme en costume d’ours qui passe par Willy. Ce justicier déguisé en bête des bois s’ouvre sur un monologue dans lequel il se déchaîne sur l’homme d’affaires avide Rancewell et son équipe qui détruisent le magnifique parc WeeWankah en déversant des déchets toxiques (ils sont censés construire une usine de pesticides.) Willy promet de déjouer leurs plans. Les jeunes de la région connaissent et adorent l’ours écologiquement passionné, même si personne ne connaît sa véritable identité.

L’accent est ensuite mis sur divers groupes d’adolescents arrivant à WeeWankah – une équipe de filles diplômées du secondaire qui ont une dynamique agréablement amusante, d’autres qu’il serait inutile de nommer ou de décrire, et le point culminant du film – quelques punks nommés Trailor (Christopher Bolton) et Johnny Rocket (Peter Virgile.)

Nous avons coupé entre le récit et le monologue de Willy à quelques reprises, alors qu’il prépare agressivement les plus grands plans pour arrêter l’entreprise destructrice de l’environnement et avide d’argent de Rancewell. En cours de route, l’assortiment aléatoire de jeunes qui sont arrivés à WeeWankah décident de s’immerger dans la communauté et les activités du programme de camp d’été du parc, en plus de faire équipe avec Willy pour sauver le parc. L’identité de Willy se révèle être un membre dévoué de la communauté WeeWankah (qui a vu cela venir) et tout se concentre légèrement et parfaitement malgré tout le bon sens, à la mode de la comédie de la fin des années 80.

Clarifions les aspects négatifs de Parc d’état, qui pour un amateur de grands films, il y en a beaucoup. En fait, mettons les choses à plat: si vous aimez strictement les bons films, celui-ci n’est pas pour vous. Evidemment, ce n’est pas pour beaucoup. Parc d’état est assis à 10% sur Rotten Tomatoes, et c’est le score d’audience. Les fans de déchets peuvent généralement parcourir au moins 30% du score d’un vieux film médiocre. Il y a très peu de choses à trouver en ligne sur ce film, et j’écris peut-être actuellement le plus de mots jamais écrits à ce sujet. Qu’il y ait des fans ou non, c’est un mystère, car ceux qui aiment ce jeu idiot et sexy des années 80 ne se sont pas fait connaître.

Cela n’a pas de sens, c’est-à-dire pourquoi ces différents groupes d’adolescents s’arrêtent chez WeeWankah pour diverses raisons, mais décident tous de rester, de se mêler et de s’inscrire à des cours au camp. Il n’y a personne dans lequel investir des soins. Le simple fait de garder une trace des noms de personnages semble idiot. La vulgarité est faible par rapport à ce à quoi vous vous attendez dans le film. Le plus flagrant du côté négatif est Parc d’étatmanque général d’idées originales.

Au nom des amateurs de comédie légère des années 80, je demande: « Qui s’en soucie? » Nous n’avons pas besoin de beaucoup de sens dans nos véhicules de comédie. Nous n’avons pas besoin de personnages d’une profondeur fascinante (bien que des héros plus mémorables pourraient aider.) Nous n’avons pas besoin de gags trop torrides ou d’une dépendance excessive au choc. Nous avons juste besoin de la formule banale des années 80, et un peu au-delà.

Parc d’état nous apporte cette formule et plus encore, bébé: un cadre mûr pour une évasion amusante. Un bigwig causant des problèmes, et un collectif de gaffes et de nobodies s’interdisant ensemble pour l’arrêter. Personnages fous. Des morceaux loufoques. Seins. Porkin ‘. Un message attachant quoique ringard. Conflit facilement résoluble. Et tout cela sur une bande-son vibrante.

À ma grande surprise et à la vôtre, Parc d’état emballe quelques gags remarquables. L’une des filles, Linnie, a un fétiche de coupe de cheveux. Elle tombe amoureuse d’un ornithologue amateur et insiste pour lui donner un coup d’oeil alors qu’il est sur le terrain, pratiquant son passe-temps. Le résultat est de déchirer leurs vêtements, de devenir comique et de devenir méchant. Une femme qui a un orgasme excessif en coupant les cheveux d’un homme alors qu’il regarde l’oiseau de la comédie dans mon cerveau déformé. Pas seulement un peu hors du commun, mais un antic à l’écran digne d’une certaine reconnaissance.

Enfer, chaque personnage a ses bizarreries stupides. Marsha (Isabelle Mejias) cuisine atrocement, se débat avec sa conscience après avoir développé des sentiments pour un punk, et installe son camp près d’une rangée de port-o-pot, ce avec quoi personne n’est en désaccord.

Les gardes du parc sont extrêmement sévères; casser des planches à roulettes pour enfants et jeter les enfants sans raison. Tallahassee Ray (Rami Bishop), un fêtard nomade vieillissant, est un délice comique. Les heavy metal-ers sont une sacrée paire; sage au-delà de leur stupidité avec une grande chimie. Willy, aussi, est un ajout agréable et étrange au mélange. En le voyant pour la première fois à l’ouverture du film, je craignais que les choses ne soient gimmicky, comme une tentative de reproduire le gopher de Caddyshack. Cependant, Willy est un héros amusant. Ses monologues sont divertissants et Parc d’état s’en tient principalement aux hijinks et à la débauche de camp tout en tissant dans sa mission de bon cœur.

Entre personnages farfelus et blagues décentes, Parc d’état fonctionne très bien comme une joyeuse évasion pour les amateurs de comédie des années 80. Ce qui m’amène à le marquer comme plus spécial que juste c’est sa sensation. Les réalisateurs Kerry Feltham et Rafal Zielinksi visent la lumière et l’atteignent à un degré remarquable. Parc d’état se sent incroyablement innocent pour être méchant, et plutôt étrange en dépit d’être conventionnel. C’est une escapade chaleureuse et arrosée avec une bande-son presque vaporwave pour correspondre. Tout est inoffensif. Les méchants sont stupides. Quand vous pensez que l’histoire peut prendre une tournure sombre, ce n’est pas le cas. Parc d’étatLe cadre éloigné, l’atmosphère campy et les premiers instants préfigurent presque le territoire des slasher, mais ce n’est bien sûr pas le cas. C’est purement amusant.

Les réalisateurs de comédie des années 80 ne pouvaient pas se tromper avec l’idée: « Entassons des adolescents excités, des personnes âgées excentriques et des connards en col blanc dans un cadre magnifique et éloigné et laissons la bêtise se dérouler. » Parc d’état ne se fait pas passer pour quelque chose de plus grand que cette prémisse de base. C’est ce que vous vous attendez à voir basé uniquement sur un coup d’œil sur l’affiche du film, mais plus charmant et peut-être plus drôle. Je ne peux pas dire Parc d’état devrait avoir une base de fans culte, mais quiconque apprécie une évasion des années 80 se doit cette capsule temporelle douce et loufoque d’une câpre. Vous pouvez vérifier Parc d’état sur Amazon Prime et d’autres plateformes de streaming.

Les opinions et opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.