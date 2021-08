StarzPlay : Les films que nous aimons et sont sur la plateforme !

Starzplay il ne veut pas être exclu de la bataille entre les plateformes de streaming. La bataille est rude et tout le monde partage du contenu de qualité pour séduire de nouveaux abonnés. En ce sens, l’offre de Starzplay à Amérique latine il est solide et satisfera sûrement même les clients les plus exigeants. Classiques, premières et tous genres font partie de ce que vous pouvez trouver au service de cette plateforme.

Les meilleurs acteurs de projets réussis ils sont répertoriés comme une attraction pour les publics qui n’ont pas encore choisi cette option. Des films de toutes sortes et pour tous les publics font partie d’un catalogue qui s’agrandit de mois en mois avec la volonté d’être votre alternative préférée. Les cassettes que nous aimons et sont disponibles sur Starzplay? Nous vous proposons une liste de favoris!

+ Les films StarzPlay que nous aimons

6. John Wick 2

La suite des stars à succès de 2014 Keanu préfet. John mèche sort de sa retraite pour aider un ancien associé qui tente de prendre le contrôle d’un groupe international d’assassins. Un serment de sang oblige Wick à aider ce personnage. Rome sera la scène où le protagoniste se battra avec un nombre incalculable de tueurs à gages.







5. Tueur à gages

À la frontière entre les États-Unis et le Mexique, un agent idéaliste du FBI est recruté dans un groupe d’élite qui doit participer à la guerre éternelle contre la drogue qui se déroule dans ce lieu. Protagonisée par Emily Blunt, Josh Brolin et Benicio Del Toro.







4. Lettres à Juliette

Un film romantique qui raconte l’histoire de Sophia, en vacances à Vérone. Elle découvre une « lettre à Juliette » et commence une recherche inlassable de l’auteur de ce message spécial. Protagonisée par Amanda Seyfreid, Gael García Bernal et Luisa Ranieri.







3. Meilleurs F (r) iens Volume 1

Un sans-abri noue une relation amicale avec un directeur de salon funéraire excentrique ; ils concluent tous deux un accord commercial plutôt étrange. Ensuite, des sentiments de peur et de paranoïa surgiront qui mettront à l’épreuve ces personnages et leurs intentions les uns envers les autres. Protagonisée par Tommy Wiseau et Greg Sestero.







2. Les illusionnistes : rien n’est ce qu’il paraît

Woody Harrelson et Mark Ruffalo vedette de ce thriller dont l’intrigue est teintée du plus grand des mystères. Quatre magiciens, très différents les uns des autres, sont choisis pour former le groupe dit Les quatre cavaliers. Dans ce contexte, les illusionnistes attireront l’attention du FBI lui-même.







1. Si j’avais 30 ans

À quoi ressemblerait la vie d’une jeune adolescente si elle avait 30 ans comme par magie ? La réponse se trouve dans cette comédie romantique de 2004 qui met en vedette jennifer Oui Marc Ruffalo. Une poudre magique exauce le vœu de cette fille qui aura tout ce qu’elle a toujours voulu, sauf son meilleur ami Matt…