Star Wars: Vision – Une collection de courts métrages d’anime annoncée pour Disney +

En tant que membre de « La Journée des investisseurs 2020 de Walt Disney Company » Lucasfilm annoncé immédiatement plusieurs nouveaux projets « Star Wars » à. Avec certains d’entre eux, comme la série High Republic L’acolyte, l’entreprise s’aventure même sur un tout nouveau territoire. L’entreprise entre également dans le même « Star Wars: Visions », le premier anime à la galaxie loin, très loin.

Les meilleurs créateurs d’anime japonais sont censés célébrer Star Wars

Le projet est décrit comme une série originalequi sera exclusif à Disney +. Cependant, il devrait être pas une série comme le récemment annoncé Spin-off d’Ahsoka agir, mais pour une série de courts métrages.

Comme Lucasfilm, ceux-ci sont créés dans le cadre l’annonce stressé « Par les meilleurs créateurs d’anime japonais au monde. » Quels studios d’anime sera exactement impliqué dans la production est en attendant encore inconnu.

Dans le passé, Lucasfilm a travaillé sur la série d’animation Star Wars: La guerre des clones et « Star Wars Resistance » avec le studio basé à Tokyo Images de polygone (« Transformers: War for Cybertron-Trilogy ») ensemble. UNE coopération plus poussée dans le cadre de «Visions» ne serait donc pas impossible.

En outre, est également toujours pas clair quel genre d’histoires attendez-nous dans la série de courts métrages. Comme le dit Lucasfilm dans son annonce que les créateurs d’anime travailleront sur leurs œuvres à venir célébrer la saga des étoiles, on pouvait s’attendre, entre autres, à des scènes déjà connues dans un nouveau look et dans une nouvelle perspective.

« Star Wars: Visions » doit apparaître exclusivement sur Disney + en 2021. Une date de début exacte est actuellement en attente.

