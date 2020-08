Star Wars The Clone Wars: voici à quoi ressemblerait Darth Vader dans la saison 7, selon un art conceptuel

Un fan a fait une conception détaillée de ce à quoi Darth Vader ressemblerait dans la série

“Star Wars: La guerre des clones” est devenue l’une des séries animées les plus importantes de Disney Plus. La série s’est terminée en février avec son septième saison, avec un fort accent sur les questions politiques qui concernaient la République et la Confédération. Dave Filoni Il est le manager de cette série qui n’a laissé aucun fan indifférent. Il a plus de 100 épisodes et même des guides pour les fans les plus impliqués dans la série. La technique utilisée pour l’animation est sans aucun doute l’une de ses forces.

Et en parlant d’animation, on ne peut pas oublier le travail qu’il a fait utilisateur @plunkdroid, cela a réussi à recréer Dark Vador à la manière de “Star Wars: La guerre des clones”. L’artiste l’a partagé via son profil Instagram, où il a eu un grand soutien de ses abonnés. L’artiste a également expliqué quelle technique il a utilisée pour rendre son animation et ses créations similaires à l’original de “Star Wars: La guerre des clones”. Il a également ajouté des détails tels que les croquis en gros plan qui l’ont amené à faire ceci art conceptuel.

Voici comment il l’a expliqué dans sa légende: “Comme vous avez demandé voici Darth Vader comme il le regarderait dans “Star Wars: The Clone Wars”. Le processus de cette conception était totalement nouveau et inhabituel pour moi.. Dans un processus normal, je créerais l’art au format 2d et fonderais la géométrie du modèle final dessus. Cependant, cette fois, j’ai réutiliser le modèle 3D de Dark Vador dans “Rebelles” et je l’ai modifié pour suivre le style de “Star Wars: La guerre des clones”. Ensuite, j’ai travaillé avec plusieurs rendus plats pour donner aux dessins un aspect net et détaillé. “

