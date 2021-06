« Star Wars : The Acolyte » s’inspirera de « The Phantom Menace »

On sait peu de choses sur « The Acolyte », une série se déroulant dans l’univers de la saga « Star Wars » qui prépare son arrivée au service Disney +, s’inscrivant dans le grand essor du cinéma et de la télévision que les chefs de la franchise ont anticipé. dans la présentation que Lucasfilm a faite aux investisseurs de Disney en décembre 2020.

On sait que cette série se déroulera 200 ans avant les événements de la saga Skywalker, et que, selon sa showrunner, Leslie Headland, il s’agira d’un thriller mystérieux. Récemment, Headland a également révélé que la production comportera une inspiration narrative inattendue : l’épisode controversé I de la saga, « The Phantom Menace ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Weeknd fera ses débuts en tant qu’acteur et scénariste dans la série HBO

La période de la « Haute République » dans l’univers Star Wars est une période qui jusqu’à présent n’était limitée qu’aux médias alternatifs de la saga, tels que les romans, les bandes dessinées et les jeux vidéo, donc « The Acolyte » sera la première fois que nous le verra dans une représentation avec de vrais acteurs, présentant ses derniers jours dans la transition vers ce qu’on appelle « The Old Republic » (période au cours de laquelle les préquelles ont lieu).

Dans une récente interview avec The Wrap, Leslye Headland a commenté l’énorme impact que « The Phantom Menace » a eu pendant le développement de « The Acolyte », notant qu’il a posé des questions telles que « Qu’est-ce qui s’est passé pour mener à cela? » ou « Pourquoi les Jedi sont-ils comme ça ? » quand il a vu l’épisode I de la saga pour la première fois alors qu’il étudiait au lycée.

Headland note qu’elle était également très attirée par la façon dont Qui-Gon Jinn était très enthousiaste à l’idée d’amener Anakin avec lui et de le former aux arts du Jedi. « C’est comme si même la découverte de Dark Maul avait ce sentiment » Hm, intéressant « . Donc je pense juste que, pour moi, mon cerveau a toujours été dans cette zone qui demande ce qui se passe ici. »

Malgré de nombreuses critiques lors de sa sortie initiale, les préquelles de « Star Wars » ont été revendiquées par les fans de la franchise, qui ont appris à connaître les défauts de son histoire depuis sa création.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Loki » révèle une nouvelle affiche mettant l’accent sur les Gardiens du Temps

De plus, la série « The Mandalorian » a contribué à améliorer l’image de la saga auprès de ceux qui n’ont pas été satisfaits de la trilogie de suites, il y a donc maintenant une nouvelle génération de téléspectateurs prêts à voir ce que Lucasfilm a à offrir via Diffusion.