Star Wars: Rogue Squadron Movie Lands Love and Monsters Scénariste

La nouvelle est tombée sur qui aide Patty Jenkins à développer le script du prochain grand écran Guerres des étoiles aventure, Escadron Rogue.

Cet après-midi apporte un peu de plaisir Guerres des étoiles nouvelles grâce aux gens sur The Hollywood Reporter. Ils ont rapporté que Matthew Robinson est la personne qui écrit le script. Il a récemment écrit le scénario de L’amour et les monstres (ce qui était vraiment bien) et a également co-écrit/réalisé Ricky Gervais L’invention du mensonge.

Il est important de noter que Robinson a déjà travaillé sur le film. Lors d’une interview avec Collider au début de l’année, Patty Jenkins elle-même a taquiné son implication en déclarant :

«Je veux qu’il fasse sa propre annonce, donc je vais attendre que cela sorte, mais nous sommes très avancés, nous terminons essentiellement le traitement, ce qui est assez important. Donc, cela finit par être comme si vous étiez assez proche d’un écran, un scénario bien avancé au moment où j’en ai terminé avec le traitement de mon processus. Alors oui, on y travaille depuis un moment. Ça va super. Je suis super excité à ce sujet.

Alors oui, les choses avancent plutôt bien pour le film, et d’après ce que j’ai entendu, la production commence déjà à « monter » et les recherches de casting ne seront pas loin derrière. La pré-production complète devrait avoir lieu cet automne, le tournage ayant lieu au début de 2022.

Star Wars : Escadron Rogue devrait sortir en salles le 22 décembre 2023.