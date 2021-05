Star Wars: qui est le méchant amiral Tarkin?

Dans le tout premier film « Star Wars », Tarkin était l’un des méchants centraux, dont même Dark Vador écoutait les paroles. Dans la nouvelle série d’animation qui a commencé il y a quelques jours Star Wars: Le mauvais lot le méchant ambitieux et calculateur est de retour pour le La valeur des soldats clones juger pour l’empire encore jeune. Mais qui est Tarkin de toute façon?

Avant Star Wars: The Bad Batch – Un aspirant officier au service de la République

Est né Wilhuff Tarkin 64 ans avant la bataille de Yavin IV en tant que fils d’une famille influente sur la planète Eriadu. Au cours de sa formation, il a fréquenté diverses académies et en a parlé à plusieurs fois pendant cette période. politicien ambitieux nommé Sheev Palpatine sur la corruption continue au sein du Sénat Galactique. Un problème que Palpatine a alors promis de résoudre.

Comme la guerre des clones Tombant à travers la galaxie très, très loin quelque temps plus tard, Tarkin a servi comme officier dans la Grande Armée de la République. Pendant ce temps, il a appris, entre autres, le Chevalier Jedi Anakin Skywalker et Obi Wan Kenobi ainsi qu’un jeune padawan nommé Ahsoka Tano connaître.

Tarkin atteint Kamino / © Lucasfilm / Disney

Cela nous amène au premier épisode de « Star Wars: The Bad Batch »: c’était à la fin de Clone Wars Tarkin déjà emmené chez l’amiral et faisait partie de la direction du jeune empire. L’un de ses premiers actes fut que Fitness des soldats clones juger du nouveau régime. Bien qu’il ait reconnu leurs capacités, les membres de la Unité de clonage 99 une épine sur le côté. Comme ils ont échoué lors de leur dernière mission, il les a relâchés pour avoir tiré.

Peu de temps après, le confié Empereur Tarkin avec ce qui est probablement le projet le plus important de l’histoire du jeune empire: l’encadrement du Construction de l’étoile de la mort. Tarkin lui-même a entrepris cette mission avec le plus grand plaisir, y voyant une opportunité, n’importe qui la résistance étouffer dans l’œuf contre la puissance de l’empire. Avec le super laser presque puissant de la station, les planètes de la galaxie et leurs habitants étaient censés être rendus dociles et maîtrisés.

Après le mauvais lot: Tarkin et la construction de l’étoile de la mort

Afin de faire avancer la construction, l’officier a fondé le soi-disant Initiative Tarkinqui devrait principalement se concentrer sur l’aspect scientifique de la construction de l’Étoile de la Mort. Tarkin a nommé une certaine personne pour diriger cette initiative Orson Krennicqui a joué un rôle clé dans « Rogue One: A Star Wars Story ». Des années plus tard, la construction de l’étoile de la mort avait bien progressé et Palpatine avait maintenant Tarkin nommé Grand Moff, il était sur le petite planète Lothal dans le Bord extérieur commandé. Là, il a été témoin d’un petit groupe rebelle, y compris le Ex-Jedi Kanan Jarrus Attaqué diverses cibles impériales.

Grand Moff Tarkin / © Lucasfilm / Disney

L’achèvement de la super arme se rapprochait de plus en plus, mais après une erreur de Krennic, le Grand Moff le releva de son commandement et prit le relais personnellement. Contrôle de l’étoile de la mort. Pour empêcher un petit groupe rebelle de relayer les plans de la station spatiale, Tarkin a ordonné l’extinction du Planète Jedha. Il était cependant trop tard, car les plans tombaient entre les mains de la rébellion. Après la destruction du Planète Alderaan succéda à la rébellion, l’étoile de la mort pendant la Bataille de Yavin IV détruire et tuer Tarkin dans le processus.

Nous en voyons donc un de plus dans « Star Wars: The Bad Batch » jeune Tarkinqui, cependant, est déjà parfait la cause de l’empire a prescrit. Peut-être que nous le reverrons avec l’étoile de la mort dans les 14 épisodes restants de la série animée, qui Les vendredis à 9 h commencez exclusivement chez Disney Plus.