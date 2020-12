« Star Wars »: Qu’est-ce que la guerre civile Mandalorian?

Dans « La tragédie« , Épisode 14 de »The Mandalorian», Un événement important dans l’histoire du peuple Mandalore a été mentionné, après Din Djarin combattra à côté de Boba Fett contre les restes de Empire galactique à côté de Moff Gideon. Fett il récupérerait son armure et révélerait qu’elle aurait appartenu à son père en montrant le code de chaîne des deux, qui est lié à l’armure.

Ajout de nouvelles informations au canon, Boba Fett affirme que son père a combattu dans la guerre civile Mandalorian. Ce fait, qui jusqu’à présent n’a pas été introduit dans le nouveau canon de Guerres des étoiles, est une partie importante de la collection de « Legends » de la franchise, confirmant que Jon Favreau Oui Dave Filoni petit à petit, ils essaient de récupérer des éléments importants de l’ancien canon.

La guerre civile Mandalorian est un fait qui a lieu avant les événements de « La menace fantôme« , Apparaissant dans la mini-série de bandes dessinées portant sur Jango Fett intitulé « Open Seasons». Les guerres ont commencé le moment Jaster mereel, père adoptif de Jango, prenez le titre de Mand’alor, le chef de tous les clans mandaloriens.

En occupant le poste, il aurait essayé de promulguer le « Codex Supercommando », qui stipulait que tous les Mandaloriens devaient agir en mercenaires honorables. Cela conduirait à la formation du groupe séparatiste connu sous le nom de « Death Watch « , qui cherchait à amener le credo aux anciennes habitudes de maraudeurs et d’assaillants. Les « Observateur de la mort » et les « Vrais mandaloriens«Ils s’engageraient dans une guerre qui durerait dix ans.

Au début de la guerre, Mereel sauvé Jango Fett des « Death WatchPendant la bataille de Concord Dawn. Ses parents étant décédés, Mereel l’a adopté comme fils et apprenti. Pendant la bataille de Korda six, Mereel serait trahi par l’un de ses subordonnés, qui l’assassinerait au milieu du conflit.

Pieds de Jango il ferait les mêmes démarches que son père pour devenir le nouveau Mand’alor. La bataille de Galidraan causerait le Ordre Jedje suis intervenu dans la guerre. Au départ, la faction de « Montre de la mortIls les inciteraient à les convaincre que les «vrais mandaloriens» avaient assassiné des civils innocents.

Un groupe de messieurs Jedi dirigé parr Dooku ils sont arrivés sur les lieux de la confrontation et, avec seulement onze victimes, ils ont achevé chacun des «Vrais Mandaloriens», sauf Jango Fett. Ce serait la raison de sa répudiation de la Jedi dans « Attaque des clones».

La destruction du « Vrais mandaloriens« Mènerait à une seconde guerre civile entre un groupe réformiste et le »Montre de la mort». Sous la direction du Duchesse Satine Kryze, ce groupe prendrait le contrôle de Mandalore, installant leur nouveau chef sous le nom de Mand’alor. « Montre de la mort« Je reviendrais pour commencer une nouvelle guerre civile quelque temps plus tard, comme indiqué dans »Star Wars: La guerre des clones« , Après que la duchesse a été assassinée par Dark Maul, qui a pris le contrôle du peuple Mandalorian. La guerre civile Mandalorian prendrait fin après la chute de Malmener et l’arrivée de Bo-katan kryze en tant que nouveau chef des clans.

Jango Fett il continuerait une vie de chasseur de primes solitaire. Après la chute de Dooku vers le côté obscur et sa transformation en Seigneur Sith sous le nom de Dark Tyrannus, cela approcherait Fett pour vous offrir un poste de leader de la Grande Armée de la République.

Jango il accepterait, à la condition qu’un clone grandisse comme un humain normal d’élever comme son fils. Plus tard, sa confrontation avec Obi-Wan dans Kamino et sa mort imminente dans la bataille de Geonisis aux mains de Mace windu.

On ne sait pas si le nouveau canon reconnaîtra Jango Fett comme un ancien Mand’alor comme un soldat de plus, mais la façon dont il Jon Favreau Oui Dave Filoni ils ont été chargés de récupérer des éléments que les fans d’antan considéraient déjà comme perdus.