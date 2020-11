‘Star Wars:’ Quand la finale de ‘The Mandalorian’ Saison 2 Premiere sur Disney +?

Le Mandalorien a rencontré un couple de grenouilles, une araignée géante et son armée, et un puissant Jedi. Alors que son voyage avec l’enfant touche à sa fin, certains fans se demandent combien d’épisodes il reste dans cette action en direct Guerres des étoiles séries. Y aura-t-il une saison 3?

Voici ce que nous savons du dernier épisode de Le mandalorien saison 2 et ce que l’avenir réserve à ce chasseur de primes et à The Child.

Il y a 8 épisodes dans la première saison de ‘The Mandalorian’

Lors de la première de Disney +, il comprenait un certain nombre de séries et de films originaux, notamment High School Musical: The Musical: La série et le premier épisode du tout premier live-action Guerres des étoiles séries, Le mandalorien.

Cela a introduit les fans dans l’univers de Star Wars juste après la chute de l’Empire, à la suite du voyage d’un chasseur de primes masqué et anonyme. Chaque semaine après cela, de nouveaux «chapitres» de cette émission ont fait leurs débuts sur la plateforme de streaming. La saison 1 de cette production primée comprenait huit épisodes et l’adorable enfant amoureux des grenouilles.

«Ce dont je suis le plus fier, c’est que nous avons surpris les gens», a déclaré le créateur de la série Jon Favreau, selon Slashfilm. «Vous savez à quel point c’est difficile de faire ça de nos jours? Et quel type d’engagement il a fallu à tous ceux qui étaient sur le plateau et du studio pour cacher tous les indices que les gens, en particulier Guerres des étoiles fans, puiser normalement? »

Pedro Pascal et Gina Carano arrivent à la première de la toute première série d’action en direct de Lucasfilm, «The Mandalorian» | Jesse Grant / Getty Images pour Disney

Il y a 8 épisodes dans la deuxième saison de cette série ‘Star Wars’

Après avoir sauvé l’Enfant des mains de l’Empire, notre protagoniste est chargé de le rendre à son espèce. C’est le Jedi, qui s’est battu pendant des siècles avec les Mandaloriens. Pour cet enfant, cependant, cela vaut le voyage.

Le premier épisode de la saison 2 de Le mandalorien créé en novembre 2020. Environ chaque vendredi après cela, de nouveaux épisodes ont été publiés sur la plateforme de streaming. Cette deuxième saison, similaire à la première, contient huit «chapitres», chacun d’entre eux mettant en vedette le chasseur de primes et l’enfant, surnommé «Baby Yoda» par les fans sur Internet.

Quand a lieu la finale de la première de ‘The Mandalorian’ sur Disney +?

Après de nombreuses aventures à la recherche d’autres Mandaloriens et Jedis, ce chapitre se termine en décembre 2020. Le mandalorien La finale de la saison 2 débute sur la plateforme de streaming de Disney le vendredi 18 décembre.

Après cela, les fans devront vraisemblablement attendre environ un an pour les nouveaux épisodes de ce Guerres des étoiles séries. Favreau a déclaré qu’ils prévoyaient de reprendre la production de la saison 3 «avant la fin de l’année», si le COVID-19 le permet.

Nouveaux épisodes de Le mandalorien première sur Disney + sur une base hebdomadaire, rejoignant d’autres émissions de télévision Star Wars comme La guerre des clones et des films de la trilogie, de la trilogie et de la trilogie de la suite. Pour en savoir plus sur la plateforme de streaming de Disney et pour vous abonner, visitez leur site Web.