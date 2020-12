Star Wars prépare-t-il Thrawn pour un héritier de l’adaptation en direct de l’Empire?

The Mandalorian la saison 2 est peut-être terminée mais l’ère de Guerres des étoiles sur Disney + ne fait que commencer. De nombreuses nouvelles émissions arriveront sur le service de streaming au cours des prochaines années et il est au moins possible qu’un chrono d’une histoire classique ressuscite dans le cadre de ces plans. En effet, nous pourrions bien voir une version de Héritier de l’Empire dans les années à venir, cela pourrait positionner le Grand Amiral Thrawn comme la plus grande menace à la paix dans la galaxie depuis Palpatine.

Attention: spoilers à venir pour The Mandalorian saison 2. Pour le moment, cela tombe carrément dans la catégorie spéculation. Je n’ai aucune information privilégiée. Je ne suis qu’un fan qui relie les points. Cela dit, toutes les pièces de l’échiquier semblent se mettre en place. Disney et Lucasfilm ont récemment annoncé un grand nombre de nouveaux projets télévisés se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine qui ont été motivés par le succès de The Mandalorian, la première série en direct de l’histoire de la franchise. Beaucoup de ces nouveaux spectacles auront lieu dans la même chronologie, quelques années après les événements de Le retour du Jedi. Et, compte tenu de ce que nous avons appris The Mandalorian saison 2, il y a des raisons de croire que Lucasfilm se prépare à une adaptation de l’une des histoires les plus chères de Guerres des étoiles l’histoire.

Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, Héritier de l’Empire était un scénario se déroulant à travers une trilogie de romans écrits par Timothy Zahn. Publié à l’origine en 1991, le premier livre est venu à un moment où il n’y avait pas grand-chose dans le Guerres des étoiles univers. Zahn a livré une histoire qui a non seulement servi à divertir la base de fans à l’époque, mais qui continue d’influencer la franchise à ce jour, même si les livres ne sont plus considérés comme des canons. Une fois que Lucasfilm a réinitialisé le canon en 2012, ils ont été désignés comme des contes de «légendes». Pour vous aider à préparer le terrain, voici un résumé de Héritier de l’Empire.

« C’est cinq ans après que l’Alliance rebelle a détruit l’étoile de la mort, vaincu Dark Vador et l’empereur, et conduit les restes de l’ancien Starfleet impérial dans un coin éloigné de la galaxie. La princesse Leia et Han Solo sont mariés et attendent des jumeaux Jedi. Et Luke Skywalker est devenu le premier d’une lignée tant attendue de chevaliers Jedi. Mais à des milliers d’années-lumière, le dernier des seigneurs de guerre de l’empereur, le grand amiral Thrawn, a pris le commandement de la flotte impériale détruite, l’a préparée à la guerre et l’a pointé vers le cœur fragile de la Nouvelle République. Car ce guerrier noir a fait deux découvertes vitales qui pourraient détruire tout ce que les courageux hommes et femmes de l’Alliance rebelle se sont battus si dur pour construire. «

Thrawn, pour ceux qui n’ont peut-être rencontré aucun des matériaux auxquels il est associé, ne ressemble à aucun autre grand méchant de Guerres des étoiles. Le grand amiral Thrawn est membre des Chiss, une mystérieuse race extraterrestre à la peau bleue. Son nom natif est Mitth’raw’nuruodo. Thrawn possède une intelligence inégalée qui lui a permis de gravir les échelons de la marine impériale. Thrawn utilise l’art et d’autres artefacts de la culture d’une race pour formuler des stratégies. Il n’est pas un utilisateur de Force. Il n’est pas nécessairement la plus grande menace dans un combat au corps à corps. Sa plus grande arme est son esprit.

le Héritier de l’Empire Le synopsis seul montre clairement qu’une adaptation totalement fidèle de ce scénario n’est pas possible. Han et Leia n’avaient pas de jumeaux. Cela avait un fils, Ben Solo, alias Kylo Ren, par exemple, qui était le principal méchant de la trilogie suite. Mais la viande de l’histoire est ce qui compte ici. Thrawn a été ramené dans le canon via le Rebelles de Star Wars série animée. La dernière fois que nous avons vu l’étranger à la peau bleue, il s’envolait dans les étendues sauvages inconnues de l’espace avec Ezra Bridger. Son sort semblait incertain. Puis Ahsoka Tano, tel que décrit par Rosario Dawson, a prononcé le nom «Thrawn» dans The Mandalorian épisode Le Jedi. Cela a tout changé.

Cela signifie que Thrawn est quelque part. Cela signifie que le brillant stratège, l’un des membres les plus hauts gradés de l’armée impériale, est en vie pendant la période exacte où Héritier de l’Empire se déroule. Et il se trouve qu’avec la mort de Palpatine et de Dark Vador, il y a un vide de puissance majeur qui doit être rempli. Nous avons été présentés à des figures de proue impériales telles que Moff Gideon, mais qui tire vraiment les ficelles au sommet de la chaîne alimentaire dans les vestiges de l’Empire? Si c’est Thrawn, le décor est planté.

The Mandalorian la saison 2 a également mis en place de nombreux autres éléments clés. D’une part, Luke Skywalker est apparu, en chair et en os, dans la finale. Luke, comme on pouvait s’y attendre, est un acteur majeur dans le Héritier de l’Empire scénario. Cette apparition lui a ouvert la voie pour faire partie de ces futures histoires sur Disney +. Il y a aussi la question des autres émissions annoncées par Lucasfilm. Ahsoka suivra l’ancien apprenti d’Anakin Skywalker dans la même chronologie. Vraisemblablement, ce serait un excellent endroit pour prendre le fil Thrawn. Il y a aussi Rangers de la nouvelle république, qui, selon le studio, « se croisera avec des histoires futures et aboutira à un événement d’histoire culminant ». Un Héritier de l’Empire l’adaptation serait un enfer d’un point culminant.

le réveil de la force, la première entrée dans le Guerres des étoiles trilogie suite, se déroule environ 30 ans après les événements de Le retour du Jedi. Cela signifie que Lucasfilm, ainsi que les producteurs Jon Favreau et Dave Filoni, qui ont façonné ces histoires, ont environ 25 ans pour jouer dans la chronologie. C’est beaucoup de temps pour que Thrawn tente de prendre le trône et de faire revivre l’Empire, le pliant à sa volonté. Il offre également la possibilité de donner à Han Solo et Leia (qui auraient certainement besoin d’être refondus), ainsi qu’à d’autres personnages hérités, une chance de briller. Sans oublier que nous pourrions faire introduire d’autres personnages bien-aimés dans le canon officiel. À savoir Mara Jade, la populaire Jedi mariée à Luke Skywalker dans la trilogie de romans de Timothy Zahn.

Guerres des étoiles, tel qu’il existe, a des opportunités infinies alors qu’il s’éloigne de la saga Skywalker et se diversifie sur le petit écran. Mais une chose que la franchise a toujours eue, ce sont les méchants emblématiques. Thrawn, bien qu’il n’apparaisse jamais en live-action, est l’un des méchants les plus aimés de l’histoire de la franchise. Il pourrait être ce nouveau méchant emblématique. Il pourrait être le grand méchant de cette nouvelle ère courageuse de Guerres des étoiles. Lucasfilm gardera sûrement de tels plans secrets aussi longtemps que possible, mais il existe actuellement suffisamment de preuves pour offrir aux fans de ce scénario de l’espoir. La guerre arrive peut-être. Préparez-vous.

Sujets: Star Wars, Luke Skywalker, Disney Plus

Les opinions et opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.