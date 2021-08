Star Wars prépare son arrivée en anime avec un nouveau trailer pour « Visions »

Après quelques années de planification et de développement, l’équipe de Licasfilm est prête à emmener la franchise « Star Wars » dans le domaine de l’anime avec « Visions », une série d’anthologie qui prépare son arrivée au public en septembre, en présentant une nouvelle bande-annonce. de cette série exclusive pour Disney+, présentant un nouveau déploiement de son animation.

« Star Wars: Visions » combinera le meilleur des éléments classiques de la saga galactique avec certains éléments du Japon illustrés dans les films de réalisateurs tels que Akira Kurosawa, combinant des sabres laser avec des techniques de combat de samouraï ou la spiritualité caractéristique du soi-disant » nation du soleil levant ».

L’un des grands mérites de cette production Lucasfilm est l’étroite collaboration avec certains studios d’animation exceptionnels tels que TRIGGER ou Science Saru, qui ont été reçus avec des portes ouvertes pour utiliser n’importe quel élément de la mythologie de Star Wars, enrichissant ainsi vos contributions à ce sujet. franchise bien-aimée.

« Lucasfilm s’associe à sept des studios d’animation les plus talentueux du Japon pour apporter leur style unique et leur vision de la galaxie Star Wars dans cette nouvelle série », a déclaré James Waugh, producteur exécutif chez Lucasfilm et vice-président, Content. and Franchise Strategy, dans une déclaration concernant le lancement de la série.

Ses histoires présentent un éventail complet de récits audacieux trouvés dans l’animation japonaise, chacune racontée avec une fraîcheur et une voix qui élargissent notre compréhension de ce que peut être une histoire de Star Wars, et célèbre une galaxie qui a été une grande inspiration pour tant de conteurs visionnaires » .

« Star Wars : Visions » offrira la possibilité de pouvoir être apprécié en anglais et en japonais pour le plus grand confort du spectateur. Son lancement sera exclusif à la plateforme Disney+, qui aura lieu le 22 septembre.