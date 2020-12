‘Star Wars’: Mark Hamill détestait-il vraiment ‘The Last Jedi’?

Personne n’aime voir ses héros rabaissés, surtout dans une franchise comme Guerres des étoiles. De nombreux fans ont été amèrement déçus de la façon dont Luke Skywalker était représenté sur grand écran, et ils n’étaient pas les seuls. Mark Hamill, qui a joué le héros légendaire, a eu de sévères critiques sur la façon dont Skywalker a été décrit dans Le dernier Jedi.

Maintenant, les fans se sont rendus sur Reddit pour discuter de ce que Hamill a dit et exprimer leurs propres opinions.

Luke Skywalker était un personnage bien-aimé de Star Wars

Luke Skywalker était au cœur de la Guerres des étoiles saga à bien des égards. Son histoire de passage à l’âge adulte a vraiment attiré les fans. Apprendre que Dark Vador était son père, se faire couper la main et apprendre du légendaire Yoda fait pour des scènes que les cinéastes essaient encore d’imiter à ce jour.

Bien qu’il n’ait pas eu d’histoire d’amour légendaire comme Han Solo et sa sœur la princesse Leia, les fans étaient toujours enracinés pour Skywalker. Son arc de grandir, du jeune homme qui a vu sa mère se faire tuer à quelqu’un qui pouvait se battre avec l’empereur, était revigorant.

En fin de compte, son choix de se sacrifier pour sauver l’univers a porté ses fruits. Il a eu le bonheur pour toujours qu’il méritait. Ou c’est ce que tout le monde pensait.

Marc Hamill n’était pas ravi de ‘The Last Jedi’

Le dernier Jedi a été une déception pour beaucoup Guerres des étoiles fans qui voulaient voir plus de Skywalker. Des indices ont été abandonnés assez fréquemment que Skywalker serait à nouveau le héros qui a sauvé la journée en le réveil de la force, et la vérité était difficile à gérer pour beaucoup.

Lorsque Rey retrouve enfin Luke Skywalker, il n’est plus l’homme qu’il était autrefois. Skywalker n’était plus un homme prêt à tout sacrifier pour ceux qu’il aimait. C’était un ermite vivant seul sur une île, et il ne voulait plus rien avoir à faire avec la force. Une grande partie du film a été passée avec Rey à essayer de le convaincre d’au moins la former, afin qu’elle puisse sauver l’univers.

Dans une interview accordée au New York Times, Hamill a déclaré: «C’est la partie la plus difficile. Vous ne voulez pas admettre à quel point vous êtes devenu possessif. Il y a des moments où vous vous dites «Vraiment? C’est ce qu’ils pensent de Luke? Je ne suis pas seulement en désaccord, je suis insulté. Mais c’est le processus et vous vous débarrassez de tout. »

Les fans qui mouraient d’envie de revoir Skywalker sur grand écran ont également été amèrement déçus. Bien que c’était génial de voir une femme principale prendre le relais du héros qui sauverait la situation, ils n’aimaient pas voir Skywalker comme un homme amer qui venait d’abandonner.

Les fans essaient de disséquer les propos de Hamill

Mark Hamill | Rich Fury / Getty Images

Étant donné que Hamill était l’un des trois acteurs qui ont contribué à rendre la franchise si spectaculaire, les fans étaient un peu alarmés qu’il n’aimait pas. Le dernier Jedi. Beaucoup ne pouvaient pas s’entendre sur le fait qu’il détestait simplement ça, ou n’aimait tout simplement pas comment cela s’était passé pour Luke Skywalker.

Un fan a déclaré: «Je n’aime pas ça? Non, tu l’aimes? Non. Il voulait (valablement) que les suites soient les aventures de Luke Skywalker et de ses amis, partie 2. »

Un autre fan a écrit: « Il ne le fait pas et en a déjà parlé au début, il était sceptique, mais après tout, même en désaccord, il comprend et soutient les décisions concernant le personnage. »

Tout le monde semblait d’accord pour dire que bien que le film ne se soit pas déroulé comme il l’aurait souhaité, Hamill jouait toujours à Skywalker comme les réalisateurs l’avaient envisagé.

D’autres acteurs ont détesté leurs personnages pour diverses raisons

Comme Hamill, Harrison Ford n’était pas fan de son personnage Han Solo. Même s’il a joué le personnage à la perfection, Ford n’aimait tout simplement pas le personnage.

En fait, Harrison voulait que Solo soit tué Le retour du Jedi, selon Vanity Fair. Harrison a estimé que Solo était «stupide comme une souche» et ne voulait plus jouer avec lui. Ce souhait a finalement été exaucé en Le dernier Jedi, bien que cela ait laissé le cœur brisé à de nombreux fans.