Star Wars: La star Mandalorian Pedro Pascal espère le revoir dans la série Ahsoka

La série à succès The Mandalorian jette les bases d’une foule d’autres nouvelle série dans l’univers «Star Wars». Si récemment étaient les mêmes dix nouveaux projets Star Wars pour le service de streaming Disney + approuvé. Cela comprend également deux séries dérivées pour « The Mandalorian ».

En conséquence, il devient le favori de la foule Ahsoka (avec Rosaria Dawson) sa propre série. Le deuxième spin-off est une nouvelle série sur le Rangers de la nouvelle républiquequi ont été introduits dans la deuxième saison de la série.

Envisagez-vous de voir Mando dans une série de ramifications?

Maintenant l’acteur de Mando répond Pedro Pascal sur les nombreux nouveaux venus dans l’univers « Star Wars » et révèle dans une interview avec des collègues américains de Bande dessinéequ’il espère jouer dans au moins une des nouvelles séries.

Il ne voulait pas encore révéler de détails à ce sujet, mais au moins les deux séries « Ahsoka » et « Rangers of the New Republic » sont officiellement reconnues comme Croisement vers «The Mandalorian«Ont été confirmés, l’un ou l’autre personnage devrait être vu dans l’autre série. Quoi de plus naturel que de laisser Mando alias Din Djarin lui-même apparaître dans les spin-offs:

«Croisez les doigts, mec. Comment as-tu pu ne pas C’est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous tous réunis et nous sommes tous d’excellents passagers dans ce voyage incroyable. «

The Mandalorian: Saison 3 et premier spin-off en 2021 sur Disney +

Le studio a même gardé les nouvelles productions «Star Wars» top secrètes de l’acteur de Mando Pedro Pascal. L’acteur, qui joue juste le méchant pour le réalisateur Jenkins dans «Wonder Woman 1984», révèle que lui aussi n’avait rien appris sur son nouveau film «Star Wars». Oui, il est surpris et excité qu’elle regarde le film Escadron de voleurs tournera.

Dans les semaines et mois à venir, nous devrions également en savoir plus sur la nouvelle série «Star Wars». Selon Disney +, au moins une des séries dérivées devrait commencer en même temps que l’année prochaine 3e saison de The Mandalorian allez au début. Les autres nouvelles séries sont pour au plus tôt dans les années 2022 et 2023 annoncé sur le service de streaming.

