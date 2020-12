Star Wars: La série Obi-Wan ramène Hayden Christensen

Après diverses rumeurs, Lucasfilm a dévoilé hier soir dans le cadre de la La journée des investisseurs de Walt Disney Company 2020 quelques nouveaux détails sur la prochaine mini-série Star Wars: Obi-Wan Kenobi. La plus grosse surprise: Hayden Christensen revient dans le rôle de Sith Lord Dark Vador à la galaxie loin, très loin!

C’est la première grande apparition de l’acteur désormais retiré depuis son mini camée à la fin de Star Wars: La montée de Skywalker. De plus, il y a eu un premier aperçu de la série, qui n’a pas encore été publiée par Disney.

Star Wars: La série Obi-Wan montre la revanche du siècle

L’histoire de la prochaine mini-série Obi-Wan continue dix ans après les événements de « Star Wars: Revenge of the Sith » à et devrait nous un vieux maître Jedi démontrer. Ce sera après les événements sur Mustafar et d’ordre 66 un seul désir: protéger le jeune Luke Skywalker.

Cependant, l’action se déroulera probablement non seulement sur la planète désertique Tatooine, mais aussi sur d’autres mondes. Ledit court clip montre, par exemple, selon la bande dessinée, une planète recouverte d’eau.

Acteur principal Ewan McGregor, qui a joué Obi-Wan Kenobi dans la trilogie prequel, a ressenti un certain « Faim d’un retour de ce chiffre »comme il joue. Il est particulièrement heureux de le retour son ancien Co-stars Hayden Christensen:

La meilleure partie de tout est que cela m’a ramené avec Hayden. Ce sera fantastique de réunir ces personnages, complètement inattendu. Ewan McGregor à la journée des investisseurs de la Walt Disney Company 2020

La deuxième soeur dans « Star Wars Jedi: Fallen Order » (© Disney / Lucasfilm / Electronic Arts)

Cependant, selon la réalisatrice Deborah Chow, cela pas une réunion très heureuse. Comme elle l’explique, soit ça « Une période assez sombre » pour les Jedi – en particulier à cause du « Chasseurs Jedi » de l’Empire Galactique. Les chasseurs bien connus sont avant tout les inquisiteurs que nous connaissons déjà grâce à la série d’animation «Star Wars Rebels» et au jeu vidéo «Star Wars Jedi: Fallen Order».

Si nous faisons Inquisiteurs à voir en action sur la série « Obi-Wan Kenobi » est actuellement encore inconnu. Cependant, il semble que le vieux maître Jedi soit devenu devoir à nouveau duel avec son ancien élève: Rien de moins n’est promis que la «revanche du siècle»! Reste à voir comment cela devrait s’inscrire dans la chronologie de «Star Wars».

« Star Wars: Obi-Wan Kenobi » n’a actuellement pas de date de lancement officielle sur Disney +.

