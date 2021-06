Star Wars Jedi: Fallen Order PS5 Shadow Drop apparemment imminent

LEGO 75292 Star Wars Le Razor Crest - Jouet Spatial avec la Figurine de l'enfant

Avec cette reproduction détaillée en briques LEGO du vaisseau du chasseur de primes (75292), les enfants incarnent le valeureux guerrier Mandalorien et rejouent des scènes de Star Wars : Le Mandalorien. Ce jouet ludique à construire inclut 3 figurines LEGO : le Mandalorien, Greef Karga et un Scout Trooper, ainsi que des modèles LEGO de l'Enfant et du droïde IG-11. Tous sont équipés d’incroyables armes pour mettre en scène des combats épiques. Le vaisseau du chasseur de primes comprend un cockpit pouvant accueillir deux figurines LEGO, 2 fusils à ressort, une soute remplie de carbonite avec des ouvertures latérales/rampes d'accès, un espace de couchage et une capsule d’évasion amovible. Ce set de 1 023 pièces propose une expérience de construction stimulante et s’associe à merveille avec les autres sets LEGO Star Wars. Il constitue un formidable cadeau de fêtes ou d'anniversaire pour les garçons et les filles de 10 ans et plus. Le vaisseau du chasseur de primes mesure plus de 14 cm de haut, 38 cm de long et 28 cm de large. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour transporter sa précieuse cargaison, il constitue une fascinante pièce d’exposition Star Wars : Le Mandalorien ! Ce jouet collector LEGO Star Wars est entièrement fabriqué en briques LEGO et propulsé par l’imagination des enfants – pas besoin de piles – les aventures créatives ne sont donc jamais à cours d’énergie ! Votre enfant ne connaît pas encore les jouets LEGO Pas de problème ! Ce set inclut des instructions illustrées étape par étape qui lui permettront de construire le vaisseau du Mandalorien avec la confiance d’un Jedi ! Les sets de construction LEGO Star Wars permettent aux enfants (et aux fans adultes) de recréer des scènes de la saga Star Wars, d'inventer leurs propres histoires ou simplement d'exposer leurs superbes modèles une fois construits. Pas besoin d’avoir recours à la Force pour démonter ou assembler les briques LEGO ! Elles sont conformes aux normes les plus élevées du secteur du jouet afin de garantir un assemblage toujours parfait et facile.