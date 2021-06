Star Wars Jedi: Fallen Order, le premier jeu à offrir une mise à niveau gratuite de la PS5 physique vers numérique

Depuis le lancement de la PlayStation 5 en novembre dernier, mises à niveau gratuites de PS4 à PS5 ont été assez courants lorsque les développeurs rééditent leurs titres avec des améliorations pour la nouvelle génération. Le seul problème était que si vous possédez une copie physique d’un jeu PS4, vous devrez également acheter le système PS5 avec un lecteur de disque pour pouvoir bénéficier de la mise à niveau gratuite, c’est-à-dire jusqu’à présent. Star Wars Jedi: Fallen Order est le premier jeu à notre connaissance qui vous permet de passer de l’édition physique PS4 à une version numérique sur PS5, ce qui signifie que vous pouvez toujours vous qualifier librement pour l’aventure de la génération actuelle même si vous avez un disque sans système.

Il existe un processus associé à cette mise à niveau gratuite, mais cela semble en valoir la peine si vous souhaitez économiser de l’argent. Vous devez essentiellement valider votre achat de Star Wars Jedi: Fallen Order avec EA, puis il vous enverra un code numérique à utiliser sur PS5. Pour commencer, vous devez vous rendre sur le site Web d’aide d’EA et sélectionner PS5 comme plate-forme de choix. Choisissez ensuite la première option intitulée « Codes et promotions », puis « Remplacer le disque par le code ». Vous serez ensuite invité à remplir un formulaire avec une preuve d’achat jointe – nous supposons qu’une capture d’écran d’un reçu physique ou d’une confirmation de commande en ligne suffira.

Le formulaire indique qu’un conseiller EA répondra à votre requête dans les 72 heures. Par conséquent, même si vous devrez peut-être attendre quelques jours pour que le code passe, c’est mieux que de doubler. Ainsi, malgré le fait qu’EA ait abandonné cette version PS5 sans aucune fanfare, il semble en fait avoir fait un très bon travail pour en faire un processus fluide. Non seulement les propriétaires physiques de PS4 peuvent récupérer une copie numérique gratuite sur PS5, mais le port a également contourné le processus de transfert de sauvegarde maladroit. Vous pouvez simplement télécharger votre sauvegarde PS4 à partir de PS Plus stockage cloud ou une clé USB et la version PS5 le reconnaîtra tout de suite. Pourquoi toutes les mises à niveau PS4 vers PS5 ne peuvent-elles pas être aussi simples ?