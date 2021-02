Star Wars: figurine articulée Cara Dune par Hasbro

Nous avons récemment rendu compte de Gina Carano qui Cara Dune dans The Mandalorian incarné et a été renvoyé de Disney. En raison de déclarations controversées et répandre Théories du complot concernant la couronne Disney a finalement décidé de mettre fin à la collaboration avec l’actrice.

Selon Disney, les déclarations de l’actrice sur le réseau social n’auraient pas été acceptables. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans cet article:

Hasbro loue la figurine Cara Dune

Hasbro, qui produit entre autres les figurines «Star Wars» pour Disney, a maintenant officiellement confirmé qu’il Arrêt des travaux sur la figurine Cara Dune pour avoir.

Dans une publication via le Big Bad Toy Store, il est dit:

« Nous avons été informés par Hasbro qu’ils ont arrêté la production de Star Wars: The Black Series 6″ Cara Due (The Mandalorian) et ne peuvent donc pas honorer notre commande. »

En conséquence, il n’y aura plus de figurine articulée de Cara Dune, elle restera donc avec la quantité produite jusqu’à présent.