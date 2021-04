Star Wars: Ewan McGregor parle de contrecoup aux préquels

Après la fin de la trilogie originale « Star Wars » en 1983, les fans de la saga ont beaucoup attendu lorsque George Lucas a annoncé qu’il retournerait dans son univers narratif pour raconter l’histoire d’Anakin Skywalker et sa chute imminente du côté obscur. .

Llegó el año de 1999 y “Star Wars: Episode I: The Phantom Menace”, una de las cintas más anticipadas del año, rápidamente se convirtió en una de las producciones más criticadas y rechazadas por los fans, quienes no estaban completamente complacidos con el résultat final.

Ses suites « Attack of the Clones » et « Revenge of the Sith », bien qu’ayant un certain statut culte, reçoivent encore de vives critiques de la part des fans qui n’arrêtent pas de souligner l’utilisation excessive de CGI, le dialogue raide et les incohérences sur le chemin en cela. Anakin a succombé au côté obscur de la force.

Bien que ces critiques se soient adoucies avec le temps, lors de la sortie des bandes, elles ont laissé des marques fortes sur les carrières de Jake Lloyd, Hayden Christensen, Ahmed Best et George Lucas lui-même, quelque chose dont l’acteur Ewan McGregor se souvient comme des moments vraiment difficiles.

McGregor a toujours été un favori des fans, qui assure que son portrait en tant que chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi est resté dans les mémoires avec une grande affection jusqu’à présent. Pourtant, l’acteur a reconnu dans une récente interview avec Le journaliste hollywoodien à quel point il était difficile de recevoir des commentaires négatifs sur la série en général.

C’était très difficile qu’ils n’aient pas été bien reçus. C’était délicat. Ils étaient universellement mal aimés.

Contrairement à Lloyd ou Christensen, McGregor n’a jamais disparu des yeux du public, continuant dans diverses productions jusqu’à ce qu’il devienne l’un des interprètes les plus acclamés de sa génération. Cet accueil négatif aux nouvelles trilogies « Star Wars » semble avoir une sorte d’effet générationnel, comme nous l’avons vu récemment avec la suite de la trilogie produite par JJ Abrams.

Actuellement, Ewan McGregor se prépare à son retour en tant qu’Obi-Wan Kenobi dans sa propre série d’action en direct, qui sera exclusive à la plateforme Disney +, avec le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vader. La série devrait être diffusée à la fin de 2020.