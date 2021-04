Star Wars: Ewan McGregor annonce des combats épiques au sabre laser – contre Dark Vador?

Nous attendons avec impatience la nouvelle série Obi Wan Kenobi du Guerres des étoiles-Univers sur Disney Plus. Depuis quelque temps déjà, de nombreux fans sont enthousiasmés Au revoir à Ewan McGregor en tant que maître Jedi populaire de la trilogie de films préquels (épisodes I à III). Pour couronner le tout, il y aura une autre rencontre avec Hayden Christensen dans le rôle de l’ancien Padawan Anakin Skywalker d’Obi-Wan, maintenant connu sous le nom de Dark Vador est passé du côté obscur du pouvoir.

Obi-Wan contre Darth Vader confirmé

Naturellement, à quoi ressemblera cette nouvelle réunion d’Obi-Wan et Anakin Skywalker / Darth Vader est toujours top secret. Ewan McGregor, cependant, révèle tant de choses que nous avons un autre duel épique au sabre laser entre Obi-Wan et Dark Vador peut s’attendre.

Nous aimons nous souvenir des scènes de bataille impressionnantes entre les deux des films « Revenge of the Sith » et les scènes assez peu spectaculaires dans « A New Hope » (avec Alec Guinness) Saga Skywalker. La série ne voudrait en aucun cas être inférieure à cela, car comme le confirme maintenant Ewan McGregor dans une interview, il suit un entraînement lourd et intensif avec le sabre laser depuis des mois, ce qui lui demande beaucoup:

« Nous faisons ces sessions de monstres de deux heures et demie avec des combats au sabre laser depuis des mois. »

Mais les attentes sont également élevées, car l’intrigue de la série commence quelques années après « La vengeance des Sith » en 2005 et montre comment c’est Obi-Wan pendant son exil sur Tatooine est arrivé. Dans le même temps, Anakin Skywalker se transforme en le redouté Dark Vador.

«Nous ne pouvons pas raconter l’histoire d’Obi-Wan sans Dark Vador. Nous verrons certainement comment les choses reviennent aux affaires entre Obi-Wan et Dark Vador « , a déjà révélé l’écrivain et réalisateur Deborah Chow de la série « Obi-Wan ».

Vous revoyez Luke Skywalker?

Dans la nouvelle série, les acteurs Joel Edgerton et Bonnie Piesse, connus dans « The Revenge of the Sith », seront également présentés comme Owen et Beru Lars jouer le jeu, qui sont connus pour être les petit Luke Skywalker sur Tatooine prends soin d’eux. À la fin de la série préquelle, Obi-Wan donne Luke au couple en tant que bébé pour le protéger de l’accès de Dark Vador et de l’empereur. Le reste est connu.

Ewan McGregor a également été interrogé dans l’interview sur le sort du jeune Luke et si le personnage légendaire jouera réellement dans la série. Sa réponse est courte et assez vague: «C’est très probable. Je ne sais pas. »

Bien sûr, il n’est pas encore autorisé à révéler quoi que ce soit à ce sujet. Cependant, il y a quelque temps, il y a eu les premières rumeurs et des allusions à une possible réunion avec un jeune Luke et sa sœur, la princesse Leia, qui ont été à nouveau alimentés par le casting de l’oncle de Luke.

Série Obi-Wan sur Disney Plus en 2022 au plus tôt

Il faudra donc attendre l’année prochaine où «Star Wars: Obi-Wan Kenobi» devrait apparaître sur Disney Plus.

En attendant, l’anticipation grandit 3e saison de The Mandalorian, qui sera lancé à la fin de l’année. Annoncé pour cette année est le Série Boba Fett et sur Jour de la guerre des étoiles la nouvelle série d’animation sort le 4 mai Le mauvais lot sur le fournisseur de streaming.