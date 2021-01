Star Wars Battlefront 2 est le nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store: téléchargez-le et il vous appartient pour toujours

Une semaine de plus, le Magasin de jeux épiques nous donne son jeu gratuit. Cette fois, il n’y a pas de surprise, puisque nous connaissions déjà le nom du jeu. Star Wars Battlefront II Celebration Edition nous transporte au combat dans une galaxie très lointaine et vous pouvez le télécharger via ce lien.

Que dire du travail d’EA? Ceci est la suite de 2015; un jeu où nous pouvons Prenez le contrôle des soldats impériaux, des droïdes de la Fédération du commerce ou des combattants rebelles. Avec l’édition Celebration, nous aurons accès au contenu de The Rise of Skywalker.

Bien entendu, les emplacements les plus connus de la franchise sont présents comme Naboo, Endor ou Jakku. Nous pouvons également prendre le contrôle de certains des héros et méchants les plus importants tels que Kylo Ren ou Rey. Les batailles spatiales à bord de navires légendaires comme le Millennium Falcon font également partie du répertoire.

Comme toujours, nous aurons sept jours pour l’intégrer à notre bibliothèque. Le 21 janvier, nous recevrons gratuitement Galactic Civilizations III, de sorte que la liste des jeux en attente ne cesse d’augmenter.

Cela a été une semaine pleine de nouvelles liées à l’univers Star Wars, puisque Lucasfilm a annoncé son nouveau label et Ubisoft a conclu un accord avec la marque pour proposer un tout nouveau jeu en monde ouvert.