Star Wars: Baby Yoda voyage réellement dans l’espace – arrivée sur la station spatiale ISS

Avec la série à succès Le mandalorien sur Disney + est-ce que le gentil petit gars Bébé yoda, a déjà pris d’assaut le cœur des spectateurs et des fans. L’enfant est le nom officiel du nouveau personnage du Guerres des étoiles-Univers, est un descendant de l’espèce peu connue, appartient également au Maître Jedi Yoda, et est sous la protection du chasseur de primes éponyme. Ensemble, ils sont loin, très loin dans la galaxie, fuyant des personnages sinistres et sombres qui veulent battre le petit bonhomme.

Ce qui s’est passé à l’écran jusqu’à présent est maintenant devenu réalité – en quelque sorte: Équipage de la navette SpaceX a pu accoster heureusement et en bon état à la Station spatiale internationale après un vol de 27 heures dans l’espace. Au cours de l’heureuse rencontre avec les astronautes stationnés là-bas, un passager clandestin a également été révélé: Bébé yoda personnellement était à bord du vaisseau spatial et restera sur l’ISS pendant quelques mois.

L’arrivée de l’équipage avec Baby Yoda sur l’ISS a été enregistrée par la NASA dans une vidéo:

Retrouvailles avec Baby Yoda, Boba Fett et plus

En attendant, les aventures de Pedro Pascal en tant que personnage principal et de son protégé Baby Yoda se poursuivent dans la 2ème saison de « The Mandalorian » sur Disney +. Après une séquence d’ouverture solide, les fans attendent maintenant avec impatience un autre épisode de la nouvelle saison en huit parties semaine après semaine et ont jusqu’à présent été récompensés par des révélations sensationnelles et des invités surprises.

Alors que le public du premier épisode semble avoir un bref aperçu Boba Fett interprété par l’acteur de l’époque Jango Fett Temuera Morrison, les prochains épisodes se succèdent rapidement: Bo-katan, joué par la star de «Battlestar Galactica» Katee Sackhoff, qui a déjà exprimé le personnage populaire dans les deux séries d’animation «Star Wars: The Clone Wars» et «Star Wars Rebels», joue avec et aussi Ahsoka annonce leur apparition dans les prochains épisodes.

Pendant ce temps, le héros du titre est en fuite avec son protégé Baby Yoda alias l’enfant aux confins de la galaxie, tandis qu’une multitude d’adversaires et de personnages sombres les traque. Son objectif est de confier l’enfant aux soins de l’Ordre Jedi, ce que Moff Gideon tente d’empêcher par tous les moyens.

Disney + montre les nouveaux épisodes de la 2e saison de The Mandalorian tous les vendredis sur le nouveau service de streaming. UNE La 3e saison est déjà en cours et devrait être en Automne 2021 allez au début.

