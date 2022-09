Star Wars : Attendons-nous bientôt 2 nouveaux jeux chaque année ? Les grands projets de Disney

Disney continue assidûment à s’appuyer sur son univers « Star Wars ». En plus d’un agenda cinématographique serré, avec des séries comme Star Wars Andor ou « Star Wars : Tales of the Jedi », l’espace de jeux doit également être encore agrandi.

Nouveaux jeux Star Wars en préparation

Des sources d’Insider Gaming ont révélé que Disney ne prévoyait pas seulement de sortir deux jeux Star Wars par an. Un titre par an est même censé être un jeu AAA. Cela est notamment lié au fait qu’EA Games n’a pas obtenu la prolongation de sa licence exclusive.

En conséquence, certains peuvent maintenant studios de jeux travaillant sur de nouveaux titres en même temps. En raison de la diversité des développeurs, vous pouvez vous attendre à des jeux grands, passionnants et, surtout, variés. Selon le statut annoncé, ces jeux sont en développement :

Le jeu d’Amy Hennig (action-aventure) – Skydance Media

FPS sans titre – Respawn Entertainment

Jeu en monde ouvert – Ubisoft Massive

Star Wars : Eclipse – Rêve quantique

Star Wars : Remake des Chevaliers de l’Ancienne République – Saber Interactive

Star Wars Jedi: Survivor (suite de Fallen Order) – Respawn Entertainment

« Star Wars : Chasseurs » – Zynga

Jeu de stratégie sans titre – Respawn Entertainment

Il n’est pas improbable que d’autres jeux « Star Wars » soient également de la partie. faire progresser le développement sont localisés mais n’ont pas encore été annoncés. Alors que certains jeux comme « Star Wars : Eclipse » seront probablement encore en développement jusqu’en 2026 Star Wars Jedi : Survivant raconter l’histoire de Cal Kestis dès 2023.

Malheureusement, de tels préavis doivent toujours être appréciés avec prudence. Par exemple, un jeu Mandalorian a été annoncé via un tweet, qui a depuis été à nouveau mis hors ligne. Nous nous souvenons également avec nostalgie de Star Wars: 1313, qui a été interrompu après la diffusion des premières images impressionnantes.

Quel que soit l’avenir de Star Wars nous réserve. Ce qui est certain, c’est qu’il y a encore quelques aventures dans une galaxie loin, très loin nous attendant Si vous aviez un souhait de jeu Star Wars, quel serait votre jeu de rêve ?