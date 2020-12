« Star Wars »: 5 personnages que nous espérons voir dans la série Obi-Wan Kenobi

À ce stade, il est difficile de ne pas reconnaître Obi Wan Kenobi comme l’un des noms les plus emblématiques de la franchise « Guerres des étoiles». Général de la République pendant la « Guerre des Clones » et l’un des dirigeants du Haut Conseil de la Jedi Avant la montée de l’Empire galactique, Kenobi a une longue histoire de prouesses et de prouesses dans le canon des séries, des films et de l’univers élargi.

Diplomate dévoué et guerrier discipliné, Kenobi est pour beaucoup le concept de ce que signifie être un Chevalier Jedi, il n’y a donc aucune raison de douter pourquoi LucasFilm a décidé de lui donner sa propre mini-série, qui comportera le retour de Ewan McGregor, qui fera face Hayden Christensen portant le manteau de Dark Vador, son ancien disciple et nouvel ennemi juré.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le casting de ‘Better Call Saul’ partage une maison pendant le tournage de la série

Confirmation de Christensen a fait penser aux fans que nous pourrions peut-être nous attendre à la présence d’autres personnages classiques de la saga. Voici une brève sélection de ceux que nous aimerions revoir à l’écran.

1.- Yoda

C’est un choix évident en raison de la relation étroite entre les deux personnages, en plus de son ancien poste de «Grand Maître» du Conseil de Los Angeles. Jedi. Tous deux étaient de grands survivants de la purge impériale et une séquence dans laquelle Yoda hésiter à quitter votre nouveau refuge Dagobah Cela pourrait créer une interaction divertissante.

2.- Qui-Gon Jinn

Après sa mort en « La menace fantôme», Les histoires sur le professeur de Kenobi auraient été élargies grâce à un grand nombre de bandes dessinées et de romans, beaucoup de ces titres délégués à la section de « LégendesHors canon.

Cependant, « La revanche des Sith« J’aurais anticipé une éventuelle apparition de ce personnage après Yoda promis à Kenobi apprenez-lui à entrer en communion avec lui. Une apparition en tant que «fantôme de Force» serait une touche bienvenue de la part des fans nostalgiques. «

3.-Dark Sidious

Malgré ses défauts, « La montée de Skywalker« Nous a montré que Ian McDiarmid a encore ce qu’il faut pour donner vie au redoutable empereur de la Galaxie, responsable de l’extinction du Jedi. Être le maître de Dark Vador, il serait naturel de le voir donner des instructions à sa pupille pour chasser contre Kenobi.

4.-Bail Organa

L’un des rares sénateurs à s’opposer à la Chancelier Palpatine et ses mesures extrêmes pendant la « guerre des clones ». Après la mort de Padme, il offrira d’être le gardien et le père adoptif de Leia Skywalker, lui donnant une éducation en tant que princesse de la planète Alderaan, en plus d’offrir l’asile aux Kenobi et Yoda pendant la purge.

5.-Ahsoka Tano

Nous l’avons récemment vue sur « The MandalorianMais les fans de la franchise conviendront qu’il n’y a jamais assez de l’ancien Padawan de Anakin Skywalker, qui a maintenant pris un chemin neutre entre la lumière et les ténèbres de la Force.

La série pourrait exposer une partie de la relation des deux personnages après la chute de la république, en plus du deuil partagé envers Anakin, qu’ils considéraient tous les deux comme une figure fraternelle. De plus, les deux pourraient offrir de fortes doses d’action avec des combats stylisés contre des agents impériaux.